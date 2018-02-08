Акции Apple остаются привлекательными для инвесторов

8 февраля 2018, 10:45

Аналитики ГК «ФИНАМ» подготовили исследование бумаг компании Apple – одного из ведущих мировых производителей компьютеров, смартфонов и различных мультимедийных устройств.

На фоне рекордного роста выручки акциям компании присвоена рекомендация «Покупать» с целевой ценой 195 долларов и среднесрочным потенциалом роста 16,2%.



Apple – один из ведущих мировых производителей компьютеров (как десктопов, так и ноутбуков), смартфонов и планшетов, а также различных мультимедийных гаджетов. Кроме того, компания выпускает периферию и аксессуары к собственной электронике, например, точки доступа, мыши, клавиатуры, наушники, мониторы и др. При этом Apple также является производителем программного обеспечения для своих устройств, выпуская как операционные системы, так и программы для них.



Выручка компании увеличилась на 12.7% до рекордных 88.3 млрд. долларов и превзошла консенсус-прогноз на уровне 87.3 млрд. долларов. Поставки смартфонов iPhone уменьшились на 1% - до 77.3 млн. единиц, однако выручка от их реализации поднялась на 13%, до 61.6 млрд. долларов благодаря росту средней цены на 15% - до $796. Доходы от сервисов App Store, Apple Music, Apple Care и Apple Pay подскочили на 18%, до 8.5 млрд. долларов. Объемы продаж компьютеров Mac понизились на 5% до 5.1 млн. единиц, а выручка от их реализации просела также на 5% − до 6.9 млрд. долларов.



В то же время, Apple в отчетном квартале нарастила продажи планшетов iPad на 1%, до 13.1 млн. устройств, а увеличение выручки в этом сегменте составило 6%, до 5.9 млрд. долларов, что говорит о растущей популярности более дорогих моделей, включая iPad Pro. Компания также отчиталась о резком росте выручки в сегменте «Прочие продукты» (включает продажи Apple TV, Apple Watch, iPod touch, различных аксессуаров и других продуктов) на 36% - до 5.5 млрд. долларов.



Руководство Apple также объявило планах сократить чистую денежную позицию (денежные средства и рыночные ценные бумаги за вычетом долга) на балансе компании до нуля. На данный момент эта позиция составляет порядка 163 млрд. долларов, что может быть показателем резкого увеличения выплат акционерам Apple и/или усиления активности на рынке M&A (слияний и поглощений). Подробности того, как компания намерена распорядиться данными средствами, как ожидается, станут известны в конце марта − начале апреля.



«Мы считаем покупку акций Apple интересной среднесрочной инвестиционной идеей и присваиваем бумагам компании рекомендацию “Покупать” с целевой ценой в 195 долларов, что соответствует потенциалу роста порядка 16,2%», - говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

