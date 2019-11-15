Аналитики "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции Facebook, потенциал роста – 19,5%

15 ноября 2019, 11:45

Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Facebook Inc.

— ИТ-разработчика и оператора социальных сетей с рыночной капитализацией более $500 млрд. Бумагам присвоена рекомендация «Покупать», целевая цена составляет $225 при текущей рыночной оценке около $190, потенциал роста – 19,5%.



Facebook Inc. – разработчик и оператор социальных сетей, позволяющих людям общаться с помощью мобильных устройств и компьютеров. Среди продуктов компании – самая популярная в мире одноименная социальная сеть Facebook, насчитывающая по итогам сентября 2019 г. 2,45 млрд ежемесячных активных пользователей. Т.е., почти треть населения планеты каждый месяц пользуется соцсетью Facebook. Число ежедневных активных пользователей достигает 1,62 млрд. 85% владельцев смартфонов в мире установили на свои устройства мобильное приложение Facebook. Его пользователи в среднем заходят в него 8 раз в день, а в ещё один продукт компании, Instagram, – 6 раз в день (для сравнения: пользователи Twitter делают это 5 раз в день).



Если не рассматривать предустановленные на устройствах Android-приложения, такие как Google Play и YouTube, то по итогам 2018 года лидером по числу загрузок в магазине приложений Google Play стала именно социальная сеть Facebook, приложение которой было скачано пользователями более 4,1 млрд раз в течение года, по данным Android Rank. На втором месте по числу скачиваний – Facebook Messenger, который в 2018 году понадобился пользователям устройств на базе Android более 3,4 млрд раз. Третью строчку в этом рейтинге занимает еще один продукт компании Facebook, WhatsApp, который в прошлом году был загружен пользователями мобильных девайсов почти 3 млрд раз. Четвертое место в рейтинге скачиваний за 2018 год занимает Instagram, который за год загрузили 1,84 млрд раз. Что касается рейтинга самых скачиваемых приложений на устройствах с iOS, в 2018 году на втором месте у пользователей iPhone оказалось приложение Instagram, на четвертом – Facebook Messenger, на пятом – Facebook, и только на 20-м – Twitter.



По итогам III квартала 2019 года выручка компании увеличилась на 28,6% г/г до $17,65 млрд и на $300 млн превзошла усредненные прогнозы. Доля выручки от мобильной рекламы возросла до 94% от общей выручки в сравнении с 92% годом ранее. Квартальная чистая прибыль возросла на 19% до $6,09 млрд, операционная прибыль увеличилась на 24% до $7,19 млрд. При этом скорректированная прибыль на акцию составила $2,12 и на 24 цента превзошла прогнозы. Число ежедневных активных пользователей Facebook увеличилось на 9% г/г до 1,62 млрд, а ежемесячное количество активных пользователей – на 8% до 2,45 млрд. Средняя выручка на пользователя возросла на 19% до $7,26.



«Устойчиво сохраняющаяся популярность и доминирующее положение Facebook на обеих самых востребованных платформах обнадеживает, в ближайшие кварталы есть основания ожидать сохранения позитивной тенденции по показателям активных пользователей и рекламной выручки на пользователя, — полагает ведущий аналитик ГК “ФИНАМ” Зарина Саидова. — Опубликованная компанией отчетность за третий квартал в полной мере оправдала наши оптимистичные ожидания, и уверенная положительная динамика основных показателей позволяет рассчитывать на продолжение роста акций Facebook в среднесрочной перспективе».



С точки зрения основных мультипликаторов, у акций Facebook все еще присутствует некоторая недооцененность по отношению к основным конкурентам, что также свидетельствует о потенциальной привлекательности покупки акций компании.



С учетом перечисленных факторов аналитики «ФИНАМа» считают акции Facebook перспективным вложением и рекомендуют покупать их с целевым ориентиром $225 в перспективе ближайшего года. Потенциал роста бумаг составляет 19,5%.