Apple не теряет лидерской динамики

13 ноября 2018, 11:45

Аналитики ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций компании Apple – одного из ведущих мировых производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также программного обеспечения.

Благодаря отличным квартальным показателям, а также дальнейшему развитию сегмента платных сервисов по акциям компании подтверждается рекомендация «Покупать» с годовым потенциалом роста 19,1%.



Компания отчиталась об увеличении выручки на 19,6% до $62,9 млрд. Поставки смартфонов iPhone выросли на 0,5% до 46,9 млн единиц, в то время, как выручка от их реализации подскочила на 28,9% до $37,2 млрд (59% общей выручки), чему способствовал рост средней цены устройства до $793. Доходы от таких сервисов, как App Store, Apple Music, AppleCare, Apple Pay поднялись на 17,4% до рекордных $10 млрд. Продажи компьютеров Mac снизились на 1,6% до 5,3 млн единиц, планшетов iPad – на 6,1% до 9,7 млн устройств. В то же время компания отчиталась о резком повышении выручки в сегменте «Прочие продукты» (Apple TV, Apple Watch, iPod Touch, различные аксессуары и другие продукты) – на 31% до $4,2 млрд. Apple зафиксировал увеличение спроса на свою продукцию на всех географических рынках, при этом совокупная выручка в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) выросла на 16,4% до $11,4 млрд. При этом двузначные темпы роста продаж в Поднебесной наблюдаются уже шесть кварталов подряд.



Apple завершил отчетный период, имею на счетах $66,3 млрд денежных средств и краткосрочных рыночных ценных бумаг при общей доле $102,5 млрд. На балансе компании находятся долгосрочные ценные бумаги на сумму $170,8 млрд. В 2018 финансовом году компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме $77,4 млрд, направила $13,3 млрд на капитальные вложения и вернула своим акционерам $86,5 млрд за счет выплаты дивидендов на общую сумму $13,7 млрд и байбэка на сумму $72,4 млрд.



Менеджмент Apple в начале года объявил о планах сократить чистую денежную позицию на балансе компании до нуля. На текущий момент позиция составляет порядка $135 млрд, что дает все основания ожидать дальнейшего увеличения выплат акционерам и усиления активности на рынке M&A.



«Компания Apple является одним из лидеров высокотехнологичного рынка и, после недавней новости о достижении триллионного уровня капитализации, продолжает демонстрировать отличные показатели. На основании этого мы сохраняем по акциям Apple рекомендацию «Покупать» c целевой ценой $240, что эквивалентно 19,1%-му потенциалу роста от текущих уровней», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

