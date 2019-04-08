NVIDIA – восстановление после краха майнингового бума

8 апреля 2019, 9:45

Аналитики ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций NVIDIA – крупнейшего в мире разработчика графических ускорителей и процессоров (GPU).

На фоне не самых сильных результатов прошедшего квартала, а также неоднозначных прогнозов на текущий, но при сохранении устойчивого спроса на продукцию по акциям компании подтверждается рекомендация «Покупать» с несколько сниженным потенциалом роста 20,8%.



В завершившемся 27 января четвертом финквартале выручка компании упала на 24,3% до $2,21 млрд, хотя и оказалась немного выше консенсус-прогноза. Драйвером снижения стали игровые видеокарты, продажи которых упали на 45,1%, до $954 млн на фоне охлаждения бума майнинга криптовалют. Кроме того, давление на потребительский спрос в данном сегменте оказало ухудшение экономической ситуации в мире, особенно в Китае – люди оказались не готовы тратить привычные суммы на развлечения.



При этом продажи в сегменте решений для дата-центров выросли на 12% до $679 млн, а выручка в сегменте решений для автомобильной отрасли подскочила на 23,5% до $163 млн. По итогам фингода компания заработала $6,64 на акцию при рекордно й выручке $11,72 млрд.



В первом квартале наступившего фингода менеджмент NVIDIA ожидает выручки в размере $2,20 млрд, что несколько ниже текущего среднерыночного прогноза на уровне $2,28 млрд. по итогам всего фингода выручка NVIDIA будет «на уровне чуть ниже» показателя прошедшего финансового года, тогда как аналитики ожидают падения в среднем на 8% до $10,8 млрд.



По оценкам аналитиков ГК «ФИНАМ», среднесрочные драйверы роста NVIDIA сохраняют свою силу. Основным источником выручки пока будет оставаться сегмент игровых GPU. Компьютерные игры с каждым годом становятся все сложнее и требовательнее к производительности графических ускорителей, и на этом фоне спрос на решения компании в данной области после некоторой заминки продолжит демонстрировать стабильный рост. Эту тенденцию должно поддержать и дальнейшее распространение дисплеев со сверхвысоким разрешением 4К, которые становятся все доступнее.

«Перспективы дальнейшего роста требований компьютерных игр к мощности видеокарт после некоторой стагнации дают все основания считать акции NVIDIA неплохой среднесрочной инвестиционной идеей. Мы подтверждаем нашу рекомендацию “Покупать” с обновленной целевой ценой $190», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.