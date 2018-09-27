Micron Technology – высокий спрос продолжает обеспечивать рост

27 сентября 2018, 14:15

Аналитики ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций компании Micron Technology.

На фоне дальнейшего увеличения спроса на чипы памяти, чипы для игровых консолей и телевизоров, а также за счет опережения в течение всего года по доходности индекса S&P 500 по бумагам производителя электроники подтверждается рекомендация «Покупать» со среднегодовым потенциалом роста 22,9%.



По оценкам аналитиков ГК «ФИНАМ», цены на чипы DRAM в среднесрочной перспективе будут демонстрировать положительную динамику на фоне того, что предложение на рынке будет по-прежнему не дотягивать до спроса, в том числе со стороны дата-центров и поставщиков различных электронных девайсов. Кроме этого, наблюдается спрос на чипы и для применения в таких продуктах, как телевизоры 4К, игровые консоли и девайсы с голосовой активацией. Динамичное развитие и расширение сегмента «облачных» технологий также благоприятствует бизнесу Micron Technology.



По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании составила $4,33 млрд или $3,56 на одну акцию по сравнению с $2,37 млрд или $1,99 на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль оказалась на уровне $3,53, в то время как аналитики прогнозировали $3,33. Квартальная выручка продемонстрировала рост на 38% и составила $8,44 млрд по сравнению с $6,14 млрд годом ранее при ожиданиях $8,25 млрд. при этом компания озвучила не очень впечатляющие прогнозы на первый фискальный квартал – выручка ожидается в диапазоне $7,9 – 8,3 млрд при усредненных прогнозах на уровне $8,4 млрд, а чистая прибыль на акцию ожидается в размере $2,87 – 3,02 при консенсус-прогнозе $3,06.



Положительной динамике финансовых результатов компании способствуют такие факторы, как рост спроса на «облачные» технологии и увеличение плотности памяти серверов на рынке. При этом в четвертом квартале выручка от DRAM составила 70% от общей величины выручки, а NAND – 26%. Менеджмент Micron Technologies в комментариях к квартальному отчету признал, что вводимые Дональдом Трампом пошлины на $200 млрд импорта из Китая окажут влияние на финансовые показатели компании, хотя это и не является на данный момент основанием для полного пересмотра отношения к акциям компании.



«Вышедшая отчетность Micron Technologies за четвертый фискальный квартал в целом оправдала наши ожидания, связанные с положительной динамикой на рынке DRAM и NAND и ростом спроса со стороны провайдеров “облачных” услуг и компьютерного сегмента. При этом мы по-прежнему считаем акции компании фундаментально недооцененными и сохраняем позитивные ожидания и повышаем целевой уровень по данному инструменту до $55 на ближайший год», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Зарина Саидова.

