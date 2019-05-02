Facebook штурмует новые высоты

2 мая 2019, 10:45

Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование потенциальной динамики акций разработчика и оператора социальных сетей Facebook.

Аналитики позитивно оценили последнюю квартальную отчетность компании, отметив, что она из года в год демонстрирует положительную динамику выручки и чистой прибыли, при этом акции остаются относительно недооцененными с фундаментальной точки зрения. Бумагам Facebook присвоена рекомендация «Покупать» с потенциалом роста 12,3 % от текущей цены в перспективе до конца 2019 г.



Рыночная капитализация Facebook составляет $521,4 млрд. Среди продуктов компании – одноименная социальная сеть Facebook, самая популярная в мире, имеющая 2,32 млрд ежемесячных активных пользователей по состоянию на 31 декабря 2018 года. Также компании принадлежат общеизвестные и популярные в глобальном масштабе сервисы Instagram и WhatsApp.



С начала 2019 года акции Facebook принесли доходность в размере 34,6%, т.е., дорожали со значительным опережением американского рынка в целом, принесшего всего 16,6% (индекс S&P 500). Устойчиво сохраняющаяся популярность и доминирующее положение Facebook на самых востребованных платформах — iOS и Android, на данном этапе обнадеживает, в ближайшие кварталы есть основания ожидать сохранения позитивной тенденции по показателям активных пользователей и рекламной выручки на пользователя.



По итогам минувшего квартала компания Facebook зафиксировала продолжение положительной динамики основных показателей - выручка увеличилась на 26% г/г и составила $15,08 млрд, превысив усредненные прогнозы на уровне $14,96 млрд. Чистая прибыль достигла $2,43 млрд или 85 центов на акцию, при этом прибыль за исключением разовых статей составила $1,89 на акцию и на 27 центов превзошла ожидания.



Ежедневное количество активных пользователей возросло на 8% г/г до 1,56 млрд человек, число ежемесячных активных пользователей повысилось на 8% г/г – до 2,38 млрд человек. При этом средняя выручка на пользователя Facebook увеличилась на 16% с $5,53 до $6,42.



«Компания из года в год демонстрирует положительную динамику выручки и чистой прибыли, при этом у акций Facebook отмечается некоторая недооцененность по отношению к основным конкурентам и сектору в целом. Мы считаем акции Facebook перспективным вложением на среднесрочный горизонт и рекомендуем покупать их с расчетом на целевой уровень $205 в перспективе ближайших трех кварталов», — говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Зарина Саидова.

