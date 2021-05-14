Инвестиции в "зеленую" генерацию поддержат бизнес Entergy

14 мая 2021, 9:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности американской электроэнергетической компании Entergy.

Эксперты отмечают уверенный рост чистой прибыли и привлекательную дивидендную политику компании, а также считают, что инвестиции в новую генерацию станут драйвером роста компании в условиях «зеленого» бума в экономике. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $119,59, потенциал роста составляет 12,7%.



Entergy — интегрированная электроэнергетическая компания, базирующаяся в Новом Орлеане. Поставляет электрическую энергию розничным покупателям в четырех южных штатах США, а также владеет комплексом атомных электростанций в северной части страны, генерирующим электроэнергию для поставок на оптовый рынок.



Как отмечается в исследовании, Entergy достаточно уверенно завершила «коронавирусный» 2020 год, продемонстрировав рост чистой прибыли на 11,8% до уровня $1,4 млрд. При этом в I квартале 2021 года позитивный тренд продолжился: «Выручка выросла на 17,2%, показатель EBITDA — на 15,38%, а чистая прибыль взлетела на 175% (г/г) благодаря росту розничных продаж электроэнергии, ряду благоприятных регуляторных решений и заниженной базе сравнения за 2020 год».



Аналитики «ФИНАМа» позитивно оценивают перспективы компании и считают, что текущая структура мощностей создает для нее значительные преимущества в контексте «зеленого» бума в экономике США: «Портфель мощностей сегмента Utilities на конец 2020 года лишь на 9,1% состоял из угольных и нефтяных мощностей, имея уклон в пользу газовой и парогазовой генерации (67,1%) и сохраняя заметную долю атомных электростанций (21,6%)».



К 2030 году Entergy планирует полностью закрыть все угольные электростанции и уже на конец 2020 года производила за счет угля лишь 3% в общей структуре генерации, подчеркивают эксперты: «Компания планирует значительные инвестиции в новую генерацию в 2021–2025 гг. Среди наиболее значимых капитальных проектов — строительство солнечной генерации на 1,3 ГВт и газовой станции Montgomery County Power Station мощностью 993 МВт».



В числе других преимуществ аналитики выделяют привлекательную дивидендную политику Entergy: «Среднегодовой темп роста дивидендов за последние 15 лет составил 4%, с прогнозируемым ростом на 3,1% в 2021 году. Ожидаемая дивидендная доходность NTM акций прогнозируется на уровне 3,7%, что на 47 б. п. больше медианной доходности по ключевым конкурентам компании».

