Duke Energy – ставка на дивиденды и возобновляемую энергетику

4 марта 2021, 9:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности Duke Energy.

По мнению аналитиков, ключевыми драйверами роста компании станут инвестиции в модернизацию инфраструктуры, «умные» технологии и «зеленую» генерацию. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $96,6, потенциал роста с учетом дивидендов составляет 11%.



Duke Energy (DUK) – один из крупнейших вертикально интегрированных электросетевых холдингов США, обслуживающий около 7,8 млн потребителей электроэнергии и обеспечивающий поставки газа для 1,6 млн человек в 6 штатах.



Как отмечается в исследовании, финансовые итоги 2020 года Duke Energy не принесли позитива инвесторам: «В связи с признанием расходов по отказу от дальнейшего строительства газопровода Atlantic Coast Pipeline, который прокладывался совместно с Dominion Energy и Southern, фактический EPS снизился на $ 2,32, что стало главным фактором снижения чистой прибыли на 63,3% по итогам финансового года».



Тем не менее, аналитики подчеркивают, что компания сохраняет высокую устойчивость бизнеса и придерживается привлекательной дивидендной политики, предлагая акционерам одну из самых высоких доходностей среди американских компаний сектора Utilities: «За 2020 год рост дивидендных выплат за период составил 1,9%, средний годовой темп прироста выплат за последние 14 лет составил 2,84%, в 2021 году дивидендная доходность ожидается на уровне 4,7% с ростом DPS на 3,91%».



Специалисты считают конъюнктуру рынка благоприятной для компании: «В 2021 году ожидается рост потребления электроэнергии в среднем на 1-2% за счет повышения ВВП и восстановления мировой экономики». Одновременно ключевым фактором роста Duke Energy в среднесрочный период аналитики «ФИНАМа» называют, прежде всего, реализацию многообещающей инвестиционной программы в размере $59,1 млрд и $65-75 млрд на 2021-2025 гг. и 2025-2029 гг., соответственно: «Главными направлениями распределения средств станут развитие и повышение надежности электросетевой инфраструктуры, а также зарядные станции, «зеленая» генерация и интеллектуальные приборы учета».



При этом самым важным драйвером, по мнению экспертов, может стать запланированный уже к 2025 году выход компании на углеродную нейтральность: «Это позволит увеличить «зеленую» мощность портфеля на 7 ГВт, что эквивалентно росту на 78% от уровней 2020 года. Долю отпуска электроэнергии за счет ВИЭ планируется довести до 23% к 2030 году».