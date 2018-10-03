Мобильное приложение "Открытие Брокер" теперь на Android

3 октября 2018, 10:15

«Открытие Брокер» представил мобильное приложение для устройств на базе Android.

Теперь клиенты брокера могут следить за биржевыми котировками, подавать торговые поручения и управлять счетами со своего андроидофона. После выхода приложения в Google Play возможность удобно управлять своими инвестициями получили пользователи как устройств Apple, так и других популярных производителей.



Приложение «Открытие Брокер. Инвестиции» позволяет клиентам брокера, имеющим смартфоны на базе ОС Android, удобно пользоваться большинством возможностей личного кабинета. Пользователям приложения доступна информация о торговом счёте, финансовых решениях и биржевых инструментах, а также совершение сделок на Московской бирже.



Мобильное приложение обладает удобной навигацией, современным дизайном и интерфейсом, а также широким торговым функционалом. Используя приложение, можно получить информацию о продуктовой линейке, подключить интересующий тариф, совершать операции по вводу/выводу денежных средств, уточнить расположение и время работы офисов.



Торговый функционал приложения поддерживает сделки с инструментами фондового, срочного и валютного рынков Московской биржи, за исключением облигаций в режиме «Т+0» и опционов. При этом приложение не заменяет собой профессиональный торговый терминал: доступны только лимитные заявки, биржевой «стакан» отсутствует, инструменты отображаются в штуках, а при торговле с «плечом» видна только индикативная сумма сделки.



Скачать мобильное приложение клиенты «Открытие Брокер» могут бесплатно в онлайн-магазине Google Play — для этого необходимо иметь смартфон с операционной системой Android 4,4 и выше.



«После запуска приложения для iOS только половина наших клиентов получила полный спектр сервисов для мобильного управления инвестициями. Поэтому мы хотели предложить удобный и понятный онлайн-сервис и другой половине – пользователям Android. При разработке приложения мы учли, что эта ОС используется смартфонами различных марок, с различными характеристиками, размером дисплея, и, на мой взгляд, успешно справились с этой сложной задачей всего за 6 месяцев. Теперь практически все наши клиенты могут пользоваться функционалом личного кабинета с экрана смартфона, торговать различными инструментами и исполнять инвестиционные идеи, в которые верят. Мы надеемся, что вы, наши любимые клиенты, по достоинству оцените новинку. Будем рады обратной связи, продолжив и далее развивать наши сервисы вместе с вами и для вашего удобства», — говорит первый заместитель гендиректора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.



