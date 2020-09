iPhone 12 и собственная экосистема увеличат стоимость акций Apple

25 сентября 2020, 10:15

Управление анализа рынков (УАР) «Открытие Брокер» подготовило исследование, в котором оценило перспективы развития бизнеса Apple.

По мнению аналитиков, старт продаж новой версии iPhone и активная трансформация бизнеса компании в сторону предоставления услуг по подписке могут обеспечить рост финансовых показателей и способствовать росту стоимости акций.



О компании



Apple Inc – один из крупнейших и наиболее известных производителей смартфонов в мире. Продукция от Apple является общепризнанным эталоном качества и инженерной мысли. Последние годы компания активно занимается продвижением собственных услуг по подписке на базе своих устройств. В продуктовую линейку компании входят iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple Watch, Apple TV, операционные системы, а также сервисы, например, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, iCloud для хранения данных. Бизнес компании является глобальным.



Инвестиционный тезис



Apple Inc. стоит на пороге нового цикла обновления модельного ряда. В октябре 2020 ожидается выход новой модели iPhone 12. Это событие должно послужить сильным драйвером роста продаж новых устройств. Предстоящее обновление модельного ряда обещает быть успешным в силу двух обстоятельств. Первое, Apple впервые планирует выпустить новые модели смартфонов с технологией 5G, что должно обеспечить к ним дополнительный интерес. Второе, накопилось рекордное количество iPhone моделей, чей возраст превышает два года, что, обычно, является поводом для их замены.



Запуск новых гаджетов остается крайне важным событием для компании. На их долю приходится около половины выручки компании, а во время новогодних праздников их доля может увеличиваться до 60%.



Успешный запуск новых моделей также важен для стратегического развития сегмента услуг. Каждый новый смартфон потенциально может принести гораздо больше прибыли компании в виде услуг по подписке, комиссий от сторонних создателей приложений, а также рекламной выручки.



Развитие услуг является основной стратегической задачей компании. Услуги позволят создать более предсказуемый, масштабируемый и маржинальный бизнес. В рамках этой стратегии уже запущен ряд сервисов, таких как, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, iCloud для хранения данных. В ближайшее время планируется запуск сервиса Fitness+ рассчитанный на совершенствование физической формы и укрепление здоровья.



С целью дифференциации от конкурентов Apple решила объединить различные услуги в одну единую подписку, которая получила название "Apple One”. Данное предложение имеет сильное ценовое преимущество. Пока в единую подписку можно включить до шести отдельных услуг.



В дальнейшем, по мере добавления новых услуг, можно представить запуск единой подписки на экосистему от Apple. Экосистема у Apple считается одной из лучших, что формирует внушительный уровень удовлетворенности со стороны клиентов и высокий коэффициент повторных продаж (retention rate).



Обладание популярной экосистемой является важным преимуществом и отличием Apple от конкурентов. В свою очередь, это помогает притягивать еще больше клиентов в свой периметр. Для Apple этот процесс определяет успех трансформации компании в сторону услуг в сторону услуг и получения повторяющейся выручки. На наш взгляд, компания делает абсолютно верные шаги в этом направлении.



По финансовым показателям Apple считается одной из самых надежных компаний, основываясь на показателях ликвидности на балансе и свободного денежного потока.



Оценка стоимости



Трансформация бизнеса в сторону услуг, генерирующих повторяющуюся выручку по подписке Software as a Service (SaaS), заслуживает более высокого P/E мультипликатора, чем для компаний производящей только электронные устройства. В силу этого обстоятельства, расширение P/E мультипликатора наблюдаемое у Apple является оправданным.



В свою очередь, наша расчетная цена на ближайшие 12 месяцев опирается на прогнозируемую прибыль на акцию в размере $4,31 в 2022 году и P/E мультипликатор в размере 29,5х. Данный мультипликатор соответствует аналогичным компаниям IT-сектора, специализирующихся на SaaS. Таким образом, целевая цена акций на ближайшие 12 месяцев составляет, по нашей оценке, $127,5 за акцию.