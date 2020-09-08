Технологический потенциал позволит Intel увеличить стоимость акций

8 сентября 2020, 16:45

Управление анализа рынков (УАР) «Открытие Брокер» подготовило исследование, в котором оценило перспективы развития бизнеса Intel.

По мнению аналитиков, технологический потенциал компании может обеспечить рост финансовых показателей и способствовать росту стоимости акций.



О компании



Intel разрабатывает и производит микропроцессоры для персональных компьютеров и других платформ: планшетов, рабочих станций (Client Computing), высокопроизводительных серверов (Data Center), автономных устройств в парадигме «интернета вещей» (Internet of Things), один из ведущих разработчиков программируемых логических интегральных схем (Programmable Solutions) и энергонезависимой памяти (сегмент Non-volatile Memory Solutions). Также компания активно расширяет свой портфель разработок в области специализированных чипов в сферах искусственного интеллекта, машинного зрения, интеллектуальной обработки видео и инвестирует в перспективные сегменты технологических решений в области беспилотного управления автомобилями. Компания имеет длинную историю успеха в своей отрасли и стабильно поддерживает статус компании, меняющей мир своими инновациями.



Текущая ситуация и перспективы



Intel является лидером в области комплексного проектирования и производства микропроцессоров для ПК и серверов. По мере развития тренда в сторону «бизнеса данных» от «бизнеса ПК» Intel активно внедряет решения для переноса данных в «облако», подключения к интернету автономных устройств (интернет вещей), технологий 5G и новых серверных мощностей, где Intel является безоговорочным лидером в разработке высокопроизводительных применение решений на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. Таким образом, требуется все больше серверных процессоров с долей рынка 96% в 2019 году (по данным Mercury Research).



Производство полупроводников по своей природе является капиталоемким бизнесом и требует методического планирования и отлаженного операционного процесса, чтобы контролировать затраты на единицу произведенных микропроцессоров на оптимальном уровне. Для удержания лидирующей позиции в этом бизнесе также необходим высокий спрос на дифференцированные продукты, которые можно продавать с высокой маржинальностью и в достаточных объемах, чего Intel достигает благодаря своему большому бюджету на исследования и разработки, который в среднем составлял $13 млрд в год последние несколько лет. Особый фокус выделяется на диверсификацию продуктовой линейки, разработку и производство различных типов чипов по сравнению с AMD или Nvidia, которые сосредоточены преимущественно на дизайне и существенно выиграли от производства процессоров для мобильных устройств. Доминирующая текущая доля рынка Intel в оснащении ПК и серверных процессорах в совокупности с активным вовлечением к новым возможностям микропроцессоров (ИИ, автономный транспорт, 5G и т.д.) по-прежнему позволит Intel зарабатывать повышенную норму прибыли на инвестированный капитал в течение текущего десятилетия.



Таким образом, конкурентное преимущество Intel укрепляется ее лидерством по издержкам производства, реализуемым при разработке и производстве последних поколений микропроцессоров. Несмотря на то, что компания столкнулась со задержками в развертывании своей новейшей 7-нанометровой (нм) технологии на срок от шести до двенадцати месяцев, что дает некоторую фору продуктам от AMD, масштабы бизнеса Intel остаются впечатляющими. На наш взгляд, реакция рынка на задержку продуктов 7-нм технологии избыточная. Инвесторы ожидают, что конкуренты из AMD смогут занять более существенную долю рынка Intel за время к моменту запуска 7-нм технологии. AMD из-за отсутствия собственных производящих мощностей вынуждена обращаться к использованию сторонних производственных мощностей, таким как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, что существенно снижает их операционную гибкость при продвижении процессоров на рынке. К тому же во второй половине 2020 года Intel выведет на рынок продукты 10-нм технологии, в том числе процессоры для ноутбуков Tiger Lake (усовершенствованный техпроцесс 10-нм SuperFin) и графический процессор Xe, что может существенно парировать последние достижения AMD в области процессоров ноутбуков.



Среди наиболее динамически развивающихся направлений бизнеса Intel следует отметить программу процессоров «компьютерного зрения» EyeQ. В основе стратегии Intel в данном направлении лежит разработка масштабируемых решений, которые позволят постепенно приблизиться к 5-ому уровню автономии беспилотных автомобилей. Среднегодовые темпы роста продаж составили 46% за последние 5 лет. В дальнейшем (по мере проникновения на рынок автономного транспорта) конкурентные позиции Intel будут усиливаться благодаря масштабу и лидерству по издержкам.



Оценка стоимости



Мы базируем нашу оценку стоимости акций на основе форвардного мультипликатора P/E. С учетом ожидаемых среднегодовых темпов роста EPS в 9% на горизонте 5 лет, справедливый форвардный мультипликатор P/E составляет 12,0x против текущего 10,3x. При средних ожиданиях по скорректированному EPS на 2020-ой финансовый год в размере $4,8 целевая цена акций Intel Corp на ближайшие 12 месяцев составляет $57,50 за акцию, что на 15% выше текущего уровня.



Идея: покупка акций Intel Corp (INTC), среднесрочная цель — $57,5. Потенциальная доходность – 15%.