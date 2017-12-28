Криптовалютный "пузырь" в скором будущем может схлопнуться

28 декабря 2017, 9:15

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин выступил в онлайн-конференции «Блокчейн правит бал: криптовалюты и экономика».

По его мнению, запуск фьючерсов приведёт к увеличению объёмов торгов криптовалютами, поскольку данный инструмент станет доступен крупным инвесторам. При этом курс биткойна в ближайшие пару лет может снизиться в несколько раз, способствуя росту привлекательности других криптовалют.



Высокую популярность криптовалют, и особенно – биткойна, аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин объясняет несколькими причинами: «Во-первых, данная криптовалюта интересна в качестве специфического обмена за пределами классической банковской системы. Так, объём глобального “чёрного рынка” в 2017 году оценивается в $1,8 трлн. Во-вторых, биткойн может использоваться как инструмент, защищающий от инфляции. В-третьих, присутствует спекулятивный потенциал. Когда какой-то актив продолжительное время растёт быстрыми темпами, многие инвесторы теряют самообладание и закладывают свои квартиры или берут кредиты для спекуляций. Есть признаки, что такая практика сейчас получила распространение и среди покупателей криптовалют».



Несмотря на запрет торговли криптовалютами в некоторых странах, количество сделок с такими инструментами только растёт, отмечает г-н Нигматуллин: «В декабре 2017 года объём торгов с биткойном (все криптовалютные пары) на ключевых биржах в совокупности колеблется между 10 и 20 млрд долларов. Средняя комиссия за транзакцию, по оценкам, составляет от 0,5% до 2%, в зависимости от интереса к криптовалюте со стороны майнеров».



Запуск фьючерсных контрактов позволит криптовалютам выйти на новый уровень популярности, полагает г-н Нигматуллин: «В будущем объём торгов будет расти из-за спроса со стороны институциональных инвесторов. Как ни странно, покупка разного рода ETF зачастую более выгодна в плане комиссий для небольших инвесторов, чем приобретение непосредственно криптовалют – из-за огромных комиссий при конвертации в фиатные деньги и проблем с легализацией заработка. Предположу, что рынок производных финансовых инструментов на биткойн будет достаточно быстро расти».



Так или иначе, рынок криптовалют имеет все признаки «пузыря», констатирует аналитик «Открытие Брокер»: «Рынок криптовалют с начала 2017 года рос слишком быстрыми темпами, и недавно его капитализация превысила $650 млрд. Капитализация рынка криптовалют и доминирующего на нём биткойна объективно сильно оторвалась от фундаментальных показателей, которыми в данном случае можно считать степень интегрированности соответствующих инструментов в повседневную жизнь». Г-н Нигматуллин добавил, что обычно «пузыри» на финансовых рынках схлопываются при росте капитализации до $0,8-3,5 трлн.



С учётом текущих цен и высокого ажиотажа эксперт «Открытие Брокер» не рекомендует чрезмерно рисковать – доля криптовалют в инвестпортфеле не должна превышать несколько процентов: «С высокой вероятностью, в 2018-2019 годах биткойн подешевеет в три-пять раз и тем самым приблизится к более обоснованным значениям капитализации. Однако это не означает, что подешевеют криптовалюты с лучшими относительно биткойна конкурентными преимуществами».



