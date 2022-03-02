Лучшие брокеры бинарных опционов: как сделать правильный выбор

2 марта 2022, 18:19

Игроку, желающему всерьез заняться торговлей бинарными опционами, нужно знать, какие брокеры не обманут в отношении выплат и надежно сохранят его вклады. Кроме этого, понадобится умение находить таких контрагентов и уметь выбирать лучших. Нельзя сказать, что такими навыками обладают все. Поэтому стоит рассмотреть подробно, что собой представляют бинарные опционы, как выбрать лучшие и заработать на них.

Определение для бинарных опционов

Так называют сделки особого вида. Для их заключения не требуется владеть активами, достаточно положить средства на счет брокера и делать ставки. Их суть — в угадывании поведения цены на различные виды криптовалют или других активов.

Клиент может поставить деньги на то, что в течение оговоренного промежутка времени цена пойдет вверх или вниз, коснется какого-то одного или нескольких значений, продержится в определенном диапазоне или не войдет в него.

В результате верного прогноза клиент получит назад свою ставку и сверху 70...90% от ее размера. Процент доходности устанавливает брокер. В случае проигрыша вся поставленная сумма уходит компании.

На рынке опционов бывают случаи мошенничества. Это означает, что нельзя довериться первому попавшемуся продавцу.

Как выбрать надежную компанию

Замечено, что брокеры, которым можно доверять, соответствуют определенным характеристикам:

- Надежность.

- Торговые условия.

- Размер минимального депозита.

- Качество обслуживания.

Что стоит за этими качествами?

Одна из гарантий надежности — выданная регулятором лицензия. Орган, оформивший разрешение на деятельность, контролирует компанию. В случае поступления большого количества обоснованных жалоб устраиваются проверки, при подтверждении недовольства клиентов брокеры подвергаются штрафам.

Также в случае банкротства компании регулятор является гарантом сохранения депозитов. Средства клиентам выплачиваются из компенсационного фонда. Не стоит пренебрегать проверкой наличия лицензии.

Вознаграждение трейдера зависит от условий, на которых заключаются сделки. Одни и те же опционы могут продаваться с разной доходностью. Так, за верный прогноз в отношении скачка курса криптовалюты можно получить 70% сверху, а другой брокер выплатит 85%. Если количество выигравших клиентов намного превысит число проигравших, компания имеет право снизить доходность до 10%. Поэтому стоит узнать размер не только максимального, но и минимального вознаграждения.

Время экспирации играет свою роль. Лучшие контрагенты предоставляют широкий диапазон промежутков времени, на которые заключаются опционы.

Множество вариантов увеличивает шансы на правильный прогноз — клиент найдет нишу, в которой хорошо ориентируется.

По разным причинам не все желающие могут покупать бинарные опционы. Расширяя возможности игроков, у которых может не оказаться достаточно средств, брокеры устанавливают невысокие лимиты на депозит. Поэтому они пользуются большим спросом у соответствующей категории трейдеров.

Торговой платформой является программа, обеспечивающая прохождение торговых операций. От работы площадки зависят точность предоставляемых котировок, скорость сделок, наличие проскальзывания. Лучшие брокеры используют самописные платформы или разновидности МТ-4, МТ-5.

Качество обслуживания можно определить с максимальной точностью только в процессе реальной торговли. Но перед этим стоит связаться со службой поддержки и попытаться выяснить способы депозита и вывода денег, скорость переводов, наличие и условия отыгрыша бонусов. Если брокерская компания предоставляет сервис высокого уровня, то на поставленные вопросы должны ответить быстро и вежливо.

Одним из важнейших критериев оценки компании является выплата средств клиентам. Изучая пользовательское соглашение, нужно выяснить наличие или отсутствие подводных камней в виде искусственных задержек. Ими могут стать отыгрыши бонусов, обработка заявок неквалифицированными работниками, личные распоряжения менеджеров.

Лучшие брокеры бинарных опционов представлены в рейтинге на странице сайта https://binium.ru/top-10-brokerov-binarnyh-optsionov/. Если внимательно выбирать брокеров из тех, что постоянно входят в рейтинги топ-10, составляемые независимыми экспертами, то можно избежать множества проблем.

Как зарабатывают на торговле опционами

Сразу стоит сказать, что без вложений заработать на опционах не получится. Принцип «Деньги делают деньги» никто не отменял, в особенности на рынке финансов. Первым шагом к началу торговли является пополнение счета. Следующие шаги:

Прогноз на движение курса актива за определенную экспирацию.

Открытие сделки (ставка на какую-либо сумму).

Ожидание результата.

В зависимости от исхода пользователь получит вознаграждение или лишится поставленных средств.

Клиентов не должна вводить в заблуждение кажущаяся простота торгов. Система расчетов здесь такая, что принесет прибыль только в случае двух верных прогнозов из трех. Чтобы ставить с такой эффективностью, нужно постоянно быть в тренде рынка.

Для этого следует внимательно изучить принципы и стратегии торговли бинарными опционами.

Заключение

Выбирая брокеров БО, лучше отдавать предпочтение проверенным командам. Таким образом, черные и серые мошенники будут вынуждены уйти из рынка по экономическим соображениям.

Чтобы торговать в плюс, нужно пройти обучение, но и в этом случае от неудачных сделок никто не будет застрахован. Рынок не является местом стабильности и точных гарантий.