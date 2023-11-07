Где самые высокие выплаты украинским беженцам среди стран Европы

7 ноября 2023, 9:45

Украинцы с временной защитой за границей получают выплаты, иногда превышающие размер средней зарплаты в Украине (16 000 грн, или 414 евро).

По данным швейцарского фонда EnableMe, самые большие выплаты предусмотрены для убегающих от войны в таких странах:▪️Бельгия — 1140 евро на взрослого;▪️Ирландия — 824 евро для взрослого в месяц;▪️Норвегия — 650 евро на взрослого;▪️Германия — 502 евро на взрослого;▪️Франция — 426 евро в месяц;▪️Швейцария — 350−500 евро «на руки»;▪️Великобритания — от 300 евро на одного.Не удивительно, что с такими выплатами мотивировать беженцев возвращаться на родину нереально.