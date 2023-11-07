Где самые высокие выплаты украинским беженцам среди стран Европы

Украинцы с временной защитой за границей получают выплаты, иногда превышающие размер средней зарплаты в Украине (16 000 грн, или 414 евро).
По данным швейцарского фонда EnableMe, самые большие выплаты предусмотрены для убегающих от войны в таких странах:
▪️Бельгия — 1140 евро на взрослого;
▪️Ирландия — 824 евро для взрослого в месяц;
▪️Норвегия — 650 евро на взрослого;
▪️Германия — 502 евро на взрослого;
▪️Франция — 426 евро в месяц;
▪️Швейцария — 350−500 евро «на руки»;
▪️Великобритания — от 300 евро на одного.
Не удивительно, что с такими выплатами мотивировать беженцев возвращаться на родину нереально.