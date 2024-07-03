Эстонская ж/д компания отменила бесплатный проезд для украинских беженцев

3 июля 2024, 13:15

Новые правила вступили в силу 1 июля - eкраинцы, бежавшие от войны в Эстонию, должны покупать билеты на поезда компании Elron по действующим тарифам.

"Остающиеся в Эстонии военные беженцы, как правило, ходят на работу, и предлагать им право бесплатного проезда теперь нецелесообразно. В дальнейшем скидки будут для всех пассажиров одинаковыми", — заявила директор по коммерческому развитию Elron Пилле Каубер, пишет DW.Сейчас под временной защитой в Эстонии проживают почти 31 000 украинских беженцев, сообщал Департамент полиции и погранохраны страны.