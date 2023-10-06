Швейцария будет платить до $4000 украинским беженцам за возвращение домой

6 октября 2023, 9:45

Правительство пришло к выводу, что государству будет дешевле поощрить беженцев добровольно выезжать из страны, чем оплачивать им пособия и затягивать выезд после истечения сроков временной защиты.



Правительство готово рассматривать финансовую помощь, чтобы побудить людей не ждать истечения сроков. Сумма помощи варьируются от 1000 до 4000 швейцарских франков (от $1090 до $4355) на человека.