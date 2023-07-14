Казахстан выступил за полный запрет ядерного оружия в мире

14 июля 2023, 13:45

«Казахстан был четвертой по арсеналу ядерной страной на момент распада СССР. Но мы добровольно отказались от этого. Мы настаиваем на полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года и также за запрет биологического оружия», - заявил глава МИД республики Нуртлеу на Центрально-Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству.