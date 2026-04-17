Узбекистан и Армению свяжет прямой авиарейс впервые с распада Советского Союза

17 апреля 2026, 11:15

Между Ташкентом и Ереваном планируют открыть прямое авиасообщение впервые с распада СССР (1991 г.), сообщает пресс-служба Uzbekistan Airporst.

Отмечается, что предыдущие попытки наладить регулярное сообщение между столицами не имели успеха.Открытие нового маршрута должно помочь укреплению туристических и деловых связей между Арменией и Узбекистаном, а также расширить возможности для пассажиров двух стран. Авиаперевозчиком на данном направлении выступит "Ширак Авиа"- авиакомпания из Армении, базирующаяся в аэропорту Звартноц в Ереване.