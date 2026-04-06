В Грузии продлили выплаты пособий и бесплатное медобслуживание для украинцев

6 апреля 2026, 13:15

Власти Грузии продлили до 1 июля 2026 г. выплаты пособий и бесплатное пользование рядом медицинских услуг для граждан Украины, прибывших в страну из-за российско-украинской войны.

Сумма выплат, осуществляемая через Агентство соцобслуживания, составляет $112 (300 лари) за семью и ок. $17 (45 лари) за человека.Кроме того, в рамках госпрограмм для украинских беженцев бесплатно доступны иммунизация, лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа, помощь матери и ребенку, психиатрическая поддержка, лечение диабета, диализ, помощь при редких заболеваниях и при необходимости постоянного заместительного лечения, а также консультации и неотложная помощь.Правительство Грузии не публиковало данные о точном количестве украинских беженцев в стране. По состоянию на осень 2022 г. их число составляло почти 26.000, из которых ок. 7.000 были несовершеннолетними.