Успешная бизнес-модель позволит Google улучшить финансовые показатели

23 мая 2019, 9:45

Управление анализа рынков (УАР) «Открытие Брокер» подготовило исследование, в котором оценило перспективы развития бизнеса Google.

По мнению аналитиков, успешная бизнес-модель компании может обеспечить рост финансовых показателей и способствовать повышению стоимости акций.



В октябре 2015 года компания Google поменяла своё имя на Alphabet в результате реструктуризации. Alphabet Inc. – холдинговая компания, которой принадлежат хорошо известные Google, YouTube, Chrome и Android. Google является крупнейшим глобальным индексатором информации, который включает миллиарды веб-страниц, фотографий и видео.



В результате своего могущественного присутствия в интернет пространстве Google используют рекламодатели через программу AdWords. Программа предлагает рекламодателям размещать онлайн-рекламу, когда пользователи совершают поиск релевантной информации. Реклама ранжируется согласно стоимости кликов. Данный аукционный подход позволяет различному бизнесу быстро и эффективно находить клиентов, а для Google это источник стабильного денежного потока.



С распространением умных мобильных устройств объём рынка интернета неуклонно растёт. Всё больше людей потребляют цифровой контент: смотрят видео, играют в игры, слушают музыку или читают книги. Соответственно, неуклонно растёт количество информации в интернете, которую необходимо индексировать. В этой связи развитие таких технологий, как например, искусственный интеллект, позволяет максимально раскрыть потенциал интернета, совмещая интересы пользователей и бизнеса. Поэтому развитие искусственного интеллекта является одним из главных драйверов роста компании.



Гармоничным продолжением бизнеса являются облачные технологии – ещё один быстрорастущий сегмент бизнеса, где Google занимает одну из лидирующих позиций. Большинство современных цифровых услуг развивается на облачной платформе, например стриминговые видеосервисы. Облачные технологии имеют неоспоримое преимущество с точки зрения эффективности по сравнению со старой, более фрагментированной архитектурой. Для Google развитие собственного облачного сервиса выступит драйвером роста новых направлений бизнеса в симбиозе с собственными платформами, такими как Google Play и YouTube.



Учитывая вышесказанное, бизнес-модель Google можно назвать очень удачной, чтобы капитализировать быстрорастущие тренды и обеспечить рост на годы вперёд. Это подтверждается высокими темпами роста компании на уровне 15-20%. Эти темпы роста были подтверждены отчётностью за I квартал 2019 года. Так, например, выручка увеличилась на 17% (19% в постоянной валюте), а прибыль на акцию EPS увеличилась на 19,8% по сравнению с годом ранее.



Оценка стоимости акций



В исследовании УАР отмечается, что расчётные значения EPS на 2019 и 2020 годы составляют $45,00 и $54,00 соответственно. Среднее значение Forward P/E за последние два года составляет примерно 25. Эксперты «Открытие Брокер» полагают, что это справедливый мультипликатор, учитывая ожидаемые темпы роста выручки и прибыли на уровне 15-20%. Расчётная стоимость на ближайшие 12 месяцев составляет $1350 ($54,00 х 25). В то же время на результаты компании негативное влияние оказывает высокой уровень конкуренции, регуляторные риски и неблагоприятная макроэкономическая среда. Несмотря на эти риски, в УАР полагают, что настало время подумать о покупке данных акций.