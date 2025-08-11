Россия ударила по нефтебазе азербайджанской SOCAR в Украине

В результате удара четверо сотрудников получили серьезные травмы.
"Официальные данные расследования еще не обнародованы, однако локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза была основной целью атаки", — отмечают правоохранители.
Это уже вторая целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры в Украине, связанные с Азербайджаном, за последнее время. В частности, недавно был осуществлен удар по газораспределительной станции "Орловка", которая расположена недалеко от границы с Румынией. Эта станция является важным элементом Трансбалканского газопровода, через который планируется прокачка азербайджанского газа в Украину.
В связи с последними событиями и активными упоминаниями об азербайджанских активах как "законных целях" в пророссийских информационных ресурсах существует значительный риск дальнейших атак на объекты SOCAR в Украине, рассказали источники в правоохранительных органах изданию.
