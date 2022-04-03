Обстрел нефтебазы в Белгороде: Москва обвиняет Украину

3 апреля 2022, 12:15

Минобороны России впервые прокомментировало предполагаемый удар по нефтебазе в Белгороде.

Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, ракетный удар нанесли два украинских вертолета Ми-24, которые рано утром на предельно малой высоте зашли в воздушное пространство России."Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись", - сказал Конашенков, подчеркнув, что никакого отношения к военным эта нефтебаза не имеет и снабжает топливом лишь гражданский автотранспорт.