Безопасность и сокращение сроков планирования путешествий останутся трендами

30 декабря 2020, 9:45

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Туристические итоги-2020 — отдых в период пандемии».

По мнению ее участников, пандемия коронавируса трансформировала мировой рынок туризма. Ключевыми трендами – стали запрос туристов на безопасность в путешествии, сокращение времени от покупки тура до поездки, ажиотаж на внутренних направлениях и кризис в сегменте делового туризма.



В связи с распространением коронавируса индустрия путешествий в 2020 году существенно изменилась. Однако, несмотря на стагнацию доходов и закрытые границы, интерес к путешествиям у россиян не ослаб — они переключились на внутренний туризм. «В этом году мы отмечаем четырехкратный рост по внутренним направлениям, — отмечает Ольга Иванова, руководитель отдела по связям с общественностью «TUI Россия». — Мы успешно выполнили чартерную цепочку на Байкал, отправляли туристов на курорты Краснодарского края, на Алтай, в Карелию, Калининградскую область, Кавминводы, Казань, другие регионы страны. Этой зимой мы запускаем чартеры в Сочи, Шерегеш, Мурманск и на Байкал».



Развитие внутреннего туризма началось задолго до пандемии, а закрытие границ открыло для него новые возможности, считает основатель и генеральный директор туристической компании «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Внутренний туризм в последние годы в 2-3 раза превосходил выезд россиян за границу. После открытия границ турпотоки вернутся к обычным параметрам, но долгосрочно внутренний туризм растет на 3-4% в год. Мы ожидаем, что спрос вернется к обычной структуре: 50% — пляжный отдых, 50% — экскурсионный и активный туризм. В отсутствие ограничений для туристов мы можем превзойти показатели 2019 года».



Российская туристическая отрасль, в зависимости от развития ситуации с COVID-19, может вернуться на докризисный уровень в конце 2021 года — середине 2022 года, уверены эксперты. «Мы не ожидаем полного снятия ограничений как минимум до 3 квартала 2021 года, учитывая темп общей вакцинации и прогнозы медиков. Но даже при снятии ограничений мы не ожидаем повсеместного овертуризма в 2021 году. Мы ожидаем полного восстановления отрасли до докризисных уровней только в 2022 году», — считает аналитик ПСБ Людмила Теличко. По ее мнению, в 2021 году туристический рынок вырастет на 5%, что, впрочем, не компенсирует среднего падения на 12% в текущем году».



В 2021 году стоимость услуг для конечного потребителя может возрасти, прогнозируют участники конференции. «Ужесточение требований к санитарным нормам повлечет за собой дополнительные траты со стороны отелей — закупку оборудования, различных расходников, наем дополнительного персонала, зачастую, рост аренды, так как количество пригодных площадей будет сокращаться. Из-за ограничения количества людей, одновременно находящихся в кафе/ресторанах, вырастет стоимость питания и других услуг и, как следствие, их цена для конечного потребителя. Не исключено, что часть представителей курортных направлений может не выдержать, а остальным придется как-то выживать. Самый простой для этого способ заключается в наращивании выручки, в связи с чем неизбежно повышение цен на услуги. В итоге для всего населения отдых станет менее доступен, и спрос на путешествия упадет», — уверен генеральный директор «TEZ TOUR Россия» Воскан Арзуманов.