2 июля 2021, 10:15

Тенденции летнего отдыха среди украинцев по запросам Google

Глобальная пандемия продолжала влиять на планы большинства людей в мире и в 2021 году.

В то же время после нескольких месяцев застоя из-за пандемии уверенность путешественников в безопасности поездок начинает постепенно восстанавливаться – тенденции поиска показывают, что по мере распространения вакцин интерес к путешествиям, похоже, возрастает. Люди хотят путешествовать, поскольку они чувствуют себя более уверенно, заказывая поездки, и все больше украинцев ищет в Google варианты летнего отдыха как внутри страны, так и за рубежом. Мы проанализировали поисковые запросы украинских пользователей со словами “отдых в/відпочинок в” за последние 3 месяца, чтобы понять, какие направления отдыха интересуют украинцев в этом сезоне.

В связи с ограничениями на международные поездки в Украине люди продолжали больше интересоваться отдыхом внутри страны. В этом году самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали Бердянск, Железный Порт и Коблево. А полностью первая десятка по результатам поиска в Google за последние 3 месяца такова:

1.    Бердянск
2.    Железный Порт
3.    Коблево
4.    Затока
5.    Кирилловка
6.    Одесса
7.    Арабатская Стрелка
8.    Седово
9.    Скадовск
10.    Счастливцево

Сегодня все больше стран открывают свои границы для украинцев, и соответственно растет число запросов об отдыхе на зарубежных курортах. Который год подряд самым популярным среди украинцев направлением отдыха за границей остается Турция. В целом горячая десятка зарубежных направлений отдыха, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:

1.    Турция
2.    Кипр
3.    Албания
4.    Болгария
5.    Черногория
6.    Хорватия
7.    Греция
8.    Египет
9.    Грузия
10.    ОАЭ

Напоминаем, прежде чем планировать свой отпуск, ознакомьтесь с рекомендациями органов здравоохранения и местных властей, соблюдайте меры безопасности и профилактики.


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