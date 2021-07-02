Тенденции летнего отдыха среди украинцев по запросам Google

2 июля 2021, 10:15

Глобальная пандемия продолжала влиять на планы большинства людей в мире и в 2021 году.

В то же время после нескольких месяцев застоя из-за пандемии уверенность путешественников в безопасности поездок начинает постепенно восстанавливаться – тенденции поиска показывают, что по мере распространения вакцин интерес к путешествиям, похоже, возрастает. Люди хотят путешествовать, поскольку они чувствуют себя более уверенно, заказывая поездки, и все больше украинцев ищет в Google варианты летнего отдыха как внутри страны, так и за рубежом. Мы проанализировали поисковые запросы украинских пользователей со словами “отдых в/відпочинок в” за последние 3 месяца, чтобы понять, какие направления отдыха интересуют украинцев в этом сезоне.



В связи с ограничениями на международные поездки в Украине люди продолжали больше интересоваться отдыхом внутри страны. В этом году самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали Бердянск, Железный Порт и Коблево. А полностью первая десятка по результатам поиска в Google за последние 3 месяца такова:



1. Бердянск

2. Железный Порт

3. Коблево

4. Затока

5. Кирилловка

6. Одесса

7. Арабатская Стрелка

8. Седово

9. Скадовск

10. Счастливцево



Сегодня все больше стран открывают свои границы для украинцев, и соответственно растет число запросов об отдыхе на зарубежных курортах. Который год подряд самым популярным среди украинцев направлением отдыха за границей остается Турция. В целом горячая десятка зарубежных направлений отдыха, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:



1. Турция

2. Кипр

3. Албания

4. Болгария

5. Черногория

6. Хорватия

7. Греция

8. Египет

9. Грузия

10. ОАЭ



Напоминаем, прежде чем планировать свой отпуск, ознакомьтесь с рекомендациями органов здравоохранения и местных властей, соблюдайте меры безопасности и профилактики.