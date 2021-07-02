Тенденции летнего отдыха среди украинцев по запросам Google

Глобальная пандемия продолжала влиять на планы большинства людей в мире и в 2021 году.
В то же время после нескольких месяцев застоя из-за пандемии уверенность путешественников в безопасности поездок начинает постепенно восстанавливаться – тенденции поиска показывают, что по мере распространения вакцин интерес к путешествиям, похоже, возрастает. Люди хотят путешествовать, поскольку они чувствуют себя более уверенно, заказывая поездки, и все больше украинцев ищет в Google варианты летнего отдыха как внутри страны, так и за рубежом. Мы проанализировали поисковые запросы украинских пользователей со словами “отдых в/відпочинок в” за последние 3 месяца, чтобы понять, какие направления отдыха интересуют украинцев в этом сезоне.
В связи с ограничениями на международные поездки в Украине люди продолжали больше интересоваться отдыхом внутри страны. В этом году самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали Бердянск, Железный Порт и Коблево. А полностью первая десятка по результатам поиска в Google за последние 3 месяца такова:
1. Бердянск
2. Железный Порт
3. Коблево
4. Затока
5. Кирилловка
6. Одесса
7. Арабатская Стрелка
8. Седово
9. Скадовск
10. Счастливцево
Сегодня все больше стран открывают свои границы для украинцев, и соответственно растет число запросов об отдыхе на зарубежных курортах. Который год подряд самым популярным среди украинцев направлением отдыха за границей остается Турция. В целом горячая десятка зарубежных направлений отдыха, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:
1. Турция
2. Кипр
3. Албания
4. Болгария
5. Черногория
6. Хорватия
7. Греция
8. Египет
9. Грузия
10. ОАЭ
Напоминаем, прежде чем планировать свой отпуск, ознакомьтесь с рекомендациями органов здравоохранения и местных властей, соблюдайте меры безопасности и профилактики.