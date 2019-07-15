Самые популярные направления отдыха у украинцев по запросам Google

Лето в разгаре, и все больше людей задаются вопросом, куда отправится в летний отпуск, и все чаще ищут информацию об отдыхе в Google.
Мы проанализировали поисковые запросы украинских пользователей со словами “отдых в.../відпочинок в...” за последние 3 месяца и выяснили, о каких странах и курортах чаще всего спрашивают украинцы у Google.
Так, который год у украинцев самым популярным направлением для отдыха за границей остается Турция. Тройка лидеров не изменилась с прошлого года – на втором месте по популярности Египет, а на третьем – Болгария. По сравнению с прошлым годом, в первой десятке два новичка: Черногория и Испания. В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:
Турция
Египет
Болгария
Грузия
Кипр
Греция
Черногория
Хорватия
Тунис
Испания
Украинские курорты также пользуются большой популярностью, и это подтверждает количество запросов. В этом году пользователи Google Украина чаще всего искали варианты отдыха в Бердянске, Карпатах и Одессе. А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова:
Бердянск
Карпаты
Одесса
Кирилловка
Затока
Геническ
Лазурное
Крым
Железный Порт
Урзуф