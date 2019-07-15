15 июля 2019, 10:45

Самые популярные направления отдыха у украинцев по запросам Google

Лето в разгаре, и все больше людей задаются вопросом, куда отправится в летний отпуск, и все чаще ищут информацию об отдыхе в Google.

Мы проанализировали поисковые запросы украинских пользователей со словами “отдых в.../відпочинок в...” за последние 3 месяца и выяснили, о каких странах и курортах чаще всего спрашивают украинцы у Google.

Так, который год у украинцев самым популярным направлением для отдыха за границей остается Турция. Тройка лидеров не изменилась с прошлого года – на втором месте по популярности Египет, а на третьем – Болгария. По сравнению с прошлым годом, в первой десятке два новичка: Черногория и Испания.  В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:


    Турция
    Египет
    Болгария
    Грузия
    Кипр
    Греция
    Черногория
    Хорватия
    Тунис
    Испания

Украинские курорты также пользуются большой популярностью, и это подтверждает количество запросов. В этом году пользователи Google Украина чаще всего искали варианты отдыха в Бердянске, Карпатах и Одессе. А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова:

    Бердянск
    Карпаты
    Одесса
    Кирилловка
    Затока
    Геническ
    Лазурное
    Крым
    Железный Порт
    Урзуф


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