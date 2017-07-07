Самые популярные у украинцев направления отдыха в Украине и за рубежом - Google

Лето в разгаре, и украинцы все чаще задумываются о том, где провести свой отпуск, и ищут информацию об отдыхе в Google.
Мы проанализировали поисковые запросы украинских пользователей со словами “отдых в.../відпочинок в...” с начала года и выяснили, о каких странах и курортах чаще всего спрашивают украинцы у Google.
Так, для отдыха за границей у украинцев стабильно самым популярным направлением который год остается Турция. На втором месте расположился Египет, а на третьем - Болгария. Впервые в число самых популярных стран для отдыха, по запросам украинцев, попала Албания. В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит таким образом:
1. Турция
2. Египет
3. Болгария
4. Грузия
5. Черногория
6. Албания
7. Греция
8. Кипр
9. Хорватия
10. Испания
Внутренний туризм в Украине становится все более популярным, и это подтверждает количество запросов, связанных с украинскими курортами. В этом году самым популярным у пользователей Google Украина стал отдых в Бердянске, Одессе и Карпатах. А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова:
1. Бердянск
2. Одесса
3. Карпаты
4. Кирилловка
5. Затока
6. Геническ
7. Скадовск
8. Лазурное
9. Железный Порт
10. Крым