7 июля 2017, 9:15

Самые популярные у украинцев направления отдыха в Украине и за рубежом - Google

Лето в разгаре, и украинцы все чаще задумываются о том, где провести свой отпуск, и ищут информацию об отдыхе в Google.

Мы проанализировали поисковые запросы украинских пользователей со словами “отдых в.../відпочинок в...” с начала года и выяснили,  о каких странах и курортах чаще всего спрашивают украинцы у Google.

Так, для отдыха за границей у украинцев стабильно самым популярным направлением который год остается Турция. На втором месте расположился Египет, а на третьем - Болгария. Впервые в число самых популярных стран для отдыха, по запросам украинцев, попала Албания. В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит таким образом:

1.    Турция
2.    Египет
3.    Болгария
4.    Грузия
5.    Черногория
6.    Албания
7.    Греция
8.    Кипр
9.    Хорватия
10. Испания

Внутренний туризм в Украине становится все более популярным, и это подтверждает количество запросов, связанных с украинскими курортами. В этом году самым популярным у пользователей Google Украина стал отдых в Бердянске, Одессе и Карпатах. А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова:

1.    Бердянск
2.    Одесса
3.    Карпаты
4.    Кирилловка
5.    Затока
6.    Геническ
7.    Скадовск
8.    Лазурное
9.    Железный Порт
10. Крым


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