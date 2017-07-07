Самые популярные у украинцев направления отдыха в Украине и за рубежом - Google

7 июля 2017, 9:15

Лето в разгаре, и украинцы все чаще задумываются о том, где провести свой отпуск, и ищут информацию об отдыхе в Google.

Мы проанализировали поисковые запросы украинских пользователей со словами “отдых в.../відпочинок в...” с начала года и выяснили, о каких странах и курортах чаще всего спрашивают украинцы у Google.



Так, для отдыха за границей у украинцев стабильно самым популярным направлением который год остается Турция. На втором месте расположился Египет, а на третьем - Болгария. Впервые в число самых популярных стран для отдыха, по запросам украинцев, попала Албания. В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит таким образом:



1. Турция

2. Египет

3. Болгария

4. Грузия

5. Черногория

6. Албания

7. Греция

8. Кипр

9. Хорватия

10. Испания



Внутренний туризм в Украине становится все более популярным, и это подтверждает количество запросов, связанных с украинскими курортами. В этом году самым популярным у пользователей Google Украина стал отдых в Бердянске, Одессе и Карпатах. А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова:



1. Бердянск

2. Одесса

3. Карпаты

4. Кирилловка

5. Затока

6. Геническ

7. Скадовск

8. Лазурное

9. Железный Порт

10. Крым