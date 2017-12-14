Google представляет топ-запросы 2017 года в Украине

14 декабря 2017, 11:26

Google представил итоговый рейтингом самых популярных запросов украинских пользователей Google за 2017 год. Традиционно в конце года компания анализирует миллионы поисковых запросов, чтобы выяснить, что чаще всего искали украинцы и что спрашивали Google в этом году.

В первой десятке топ-запросов сразу пять сериалов и два ТВ-шоу, а самым популярным поисковым запросом года в Google Украина стал “Физрук 4 сезон”. На второй позиции ‒ новый сезон реалити-шоу “Холостяк”, а на третьей ‒ НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции). Кроме того, украинских пользователей Google интересовали новые фильмы 2017 года, анонимайзер, седьмой сезон сериала “Игра престолов” и конкурс “Евровидение”, который в этом году проходил в Киеве.

В категории “Персона” украинцы чаще всего искали информацию о Диане Шурыгиной. Сразу за ней следует ушедшие в этом году Михаил Задорнов и Дмитрий Марьянов. В 2017 году украинские пользователи также спрашивали у Google про украинских певцов Катю Чили и Сергея Бабкина, политиков Дональда Трампа и Михеила Саакашвили.

Среди фильмов в этом году украинцев больше всего заинтересовала новая часть франшизы “Форсаж 8”. В целом, продолжения популярных фильмов занимают восемь позиций в первой десятке, а еще два фильма ‒ это римейки: новая версия “Оно” по роману Стивена Кинга и киноверсия популярного сериала 90-х “Спасатели Малибу”.

Лидером в категории телевизионных шоу стал седьмой сезон реалити-шоу “Холостяк”, а среди сериалов украинцы чаще всего искали новые сезоны комедии “Физрук” и фэнтези-драмы “Игра Престолов”.

В категории “Покупка года” в 2017 года победителем стал спиннер; также украинцы интересовались приобретением билетов на поезд, последних моделей iPhone, игрушки бейблейд и биткойна.

Пользователи постоянно задают Google самые разные вопросы, и 2017 год не стал исключением. В уходящем году украинцы хотели узнать, что такое спиннер, антикитерский механизм, VPN и биткойн; интересовались, почему не работает ВК и подорожал газ. Кроме того, пытались выяснить, как обойти блокировку ВК, зайти в Одноклассники и скачать видео с YouTube, а также зачем нужен спиннер и задавали философские вопросы “зачем мы живем” и “зачем любить”.

Полностью список самых популярных запросов 2017 года в Украине выглядит так:

Самые популярные запросы:

Физрук 4 сезонХолостяк 7НАЗКФильмы 2017АнонимайзерИгра престолов 7 сезонЕвровидение 2017Ольга 2 сезонМолодежка 5 сезонКиев днем и ночью 3 сезон

Фильм года:

Форсаж 8Пираты Карибского моря 5Гадкий я 3На 50 оттенков темнееТор РагнарёкСтражи галактики 2Слуга народа 2ОноСпасатели МалибуТачки 3

Сериал года:

Физрук 4 сезонИгра престолов 7 сезонОльга 2 сезонМолодежка 5 сезонКиев днем и ночью 3 сезонХороший хлопецьПолицейский с Рублёвки 2Кохання проти доліКапитаншаОтель Элеон 3 сезон

Вопрос: “Що таке?/Что такое?”

спиннерантикитерский механизмvpnбиткоинмайнингпанголинхайпфиаскомемэщкере

Вопрос: “Навіщо?/Зачем?”

нужен спиннеркармашек на женских трусахпереводят часынужен фитнес браслетбелят деревьямужчинам соскимы живемнужна девушкакоту усылюбить

Персона года:

Диана ШурыгинаМихаил ЗадорновДмитрий МарьяновИрина БережнаяВера ГлаголеваКатя ЧилиЧестер БеннингтонСергей БабкинМихеил СаакашвилиДональд Трамп

ТВ-шоу года:

Холостяк 7Евровидение 2017Голос країни 2017Мастер шеф 7Зважені та щасливі 2017Супермодель по-украински 4Від пацанки до панянкиТанцы со звездами 2017Битва экстрасенсов 18 сезонОскар 2017

Вопрос: “Чому?/Почему?”

не работает вкподорожал газМалахов ушел с первого каналадергается глазнельзя фотографировать спящих людейне работает интернетнельзя спать напротив зеркалажелтеет чесноквыпадают волосынельзя дарить часы

Вопрос: “Як?/Как?”

обойти блокировку вкскачать видео с ютубаварить гречкупохудетьзайти в одноклассникивыйти замужсделать скриншотзавязать галстукбросить куритьзаработать в интернете

Покупка года:

СпиннерБилеты на поездАйфон 7БейблэйдАйфон 8Авто в ЛитвеКупальники 2017iPhone XВентиляторБиткоин

Таковым был 2017 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google. Обязательно посетите сайт google.com/2017, чтобы узнать от Google, какие темы интересовали в 2017 году пользователей в разных странах мира.