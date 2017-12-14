Google представляет топ-запросы 2017 года в Украине

Google представил итоговый рейтингом самых популярных запросов украинских пользователей Google за 2017 год. Традиционно в конце года компания анализирует миллионы поисковых запросов, чтобы выяснить, что чаще всего искали украинцы и что спрашивали Google в этом году.
В первой десятке топ-запросов сразу пять сериалов и два ТВ-шоу, а самым популярным поисковым запросом года в Google Украина стал “Физрук 4 сезон”. На второй позиции ‒ новый сезон реалити-шоу “Холостяк”, а на третьей ‒ НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции). Кроме того, украинских пользователей Google интересовали новые фильмы 2017 года, анонимайзер, седьмой сезон сериала “Игра престолов” и конкурс “Евровидение”, который в этом году проходил в Киеве.
В категории “Персона” украинцы чаще всего искали информацию о Диане Шурыгиной. Сразу за ней следует ушедшие в этом году Михаил Задорнов и Дмитрий Марьянов. В 2017 году украинские пользователи также спрашивали у Google про украинских певцов Катю Чили и Сергея Бабкина, политиков Дональда Трампа и Михеила Саакашвили.
Среди фильмов в этом году украинцев больше всего заинтересовала новая часть франшизы “Форсаж 8”. В целом, продолжения популярных фильмов занимают восемь позиций в первой десятке, а еще два фильма ‒ это римейки: новая версия “Оно” по роману Стивена Кинга и киноверсия популярного сериала 90-х “Спасатели Малибу”.
Лидером в категории телевизионных шоу стал седьмой сезон реалити-шоу “Холостяк”, а среди сериалов украинцы чаще всего искали новые сезоны комедии “Физрук” и фэнтези-драмы “Игра Престолов”.
В категории “Покупка года” в 2017 года победителем стал спиннер; также украинцы интересовались приобретением билетов на поезд, последних моделей iPhone, игрушки бейблейд и биткойна.
Пользователи постоянно задают Google самые разные вопросы, и 2017 год не стал исключением. В уходящем году украинцы хотели узнать, что такое спиннер, антикитерский механизм, VPN и биткойн; интересовались, почему не работает ВК и подорожал газ. Кроме того, пытались выяснить, как обойти блокировку ВК, зайти в Одноклассники и скачать видео с YouTube, а также зачем нужен спиннер и задавали философские вопросы “зачем мы живем” и “зачем любить”.
Полностью список самых популярных запросов 2017 года в Украине выглядит так:
Самые популярные запросы:Физрук 4 сезон
Холостяк 7
НАЗК
Фильмы 2017
Анонимайзер
Игра престолов 7 сезон
Евровидение 2017
Ольга 2 сезон
Молодежка 5 сезон
Киев днем и ночью 3 сезон
Фильм года:Форсаж 8
Пираты Карибского моря 5
Гадкий я 3
На 50 оттенков темнее
Тор Рагнарёк
Стражи галактики 2
Слуга народа 2
Оно
Спасатели Малибу
Тачки 3
Сериал года:Физрук 4 сезон
Игра престолов 7 сезон
Ольга 2 сезон
Молодежка 5 сезон
Киев днем и ночью 3 сезон
Хороший хлопець
Полицейский с Рублёвки 2
Кохання проти долі
Капитанша
Отель Элеон 3 сезон
Вопрос: “Що таке?/Что такое?”спиннер
антикитерский механизм
vpn
биткоин
майнинг
панголин
хайп
фиаско
мем
эщкере
Вопрос: “Навіщо?/Зачем?”нужен спиннер
кармашек на женских трусах
переводят часы
нужен фитнес браслет
белят деревья
мужчинам соски
мы живем
нужна девушка
коту усы
любить
Персона года:Диана Шурыгина
Михаил Задорнов
Дмитрий Марьянов
Ирина Бережная
Вера Глаголева
Катя Чили
Честер Беннингтон
Сергей Бабкин
Михеил Саакашвили
Дональд Трамп
ТВ-шоу года:Холостяк 7
Евровидение 2017
Голос країни 2017
Мастер шеф 7
Зважені та щасливі 2017
Супермодель по-украински 4
Від пацанки до панянки
Танцы со звездами 2017
Битва экстрасенсов 18 сезон
Оскар 2017
Вопрос: “Чому?/Почему?”не работает вк
подорожал газ
Малахов ушел с первого канала
дергается глаз
нельзя фотографировать спящих людей
не работает интернет
нельзя спать напротив зеркала
желтеет чеснок
выпадают волосы
нельзя дарить часы
Вопрос: “Як?/Как?”обойти блокировку вк
скачать видео с ютуба
варить гречку
похудеть
зайти в одноклассники
выйти замуж
сделать скриншот
завязать галстук
бросить курить
заработать в интернете
Покупка года:Спиннер
Билеты на поезд
Айфон 7
Бейблэйд
Айфон 8
Авто в Литве
Купальники 2017
iPhone X
Вентилятор
Биткоин
Таковым был 2017 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google. Обязательно посетите сайт google.com/2017, чтобы узнать от Google, какие темы интересовали в 2017 году пользователей в разных странах мира.