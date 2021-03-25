Более 1 миллиарда пользователей по всему миру смотрели каналы украинских авторов

25 марта 2021, 9:45

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы едва ли не в каждую сферу жизни человека - от бизнеса до обучения, от потребления контента на различных платформах до изменения самого контента и его трендов.

Украинский YouTube не стал исключение, продолжая расти и развиваться, подстраиваясь под «новую реальность» во время пандемии.



YouTube постоянно меняется, как и предпочтения зрителей, помогая находить полезный контент, который является особенно важным в эти времена. В целом 2 миллиарда пользователей в мире заходят в свои аккаунты YouTube ежемесячно, а 80% просмотров приходится на страны за пределами США. Авторы YouTube в Украине также активно развиваются. Так, за последний год количество украинских каналов со 100 тысячами подписчиков и более возросло на 35%, а каналов с 1 миллионом подписчиков и более - на 45%. В среднем украинский пользователь ежедневно проводит в YouTube более 55 минут.

В условиях того, что в течение последнего года большинство людей было вынуждено оставаться дома, большую популярность в мире получил контент, который помогал людям учиться, развиваться и отдыхать, не выходя из дома. Так, ежедневные просмотры видео домашних тренировок выросли на 340%, видео с медитациями выросли в просмотрах на 35%, а просмотр кулинарных каналов увеличился на 45%. Время просмотра прямых трансляций на YouTube в мире выросло в 10 раз за 3 года, а зрители смотрят прямые трансляции в среднем в 4 раза дольше, чем обычные видео.



В украинском сегменте YouTube во время пандемии возникли достаточно уникальные тренды. Так, в декабре 2020 года образовательный контент (физика, математика и химия) в Украине смотрели на 50% активнее, чем за год до этого. Значительно возрос интерес зрителей к локальному туристическому контенту - видео о походах и рафтинге выросли в просмотрах более чем на 80%. Одним из самых интересных трендов в украинском YouTube во время пандемии стал контент посвященный рыбоводству - время просмотра соответствующих видео выросло на 50% в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года.



Экспорт контента на иноязычные рынки продолжает быть актуальным и активно развивается в украинском YouTube. За последние три месяца более 1 миллиарда пользователей по всему миру смотрели каналы украинских авторов, а среди самых популярных языков (помимо украинского и русского), на которых ведут свои каналы украинские креаторы: английский, испанский, хинди и арабский.



Среди успешных примеров YouTube-каналов украинских авторов, которые создают контент для зрителей других стран, стоит отметить серию каналов с развлекательным контентом для молодежи на разных языках от Lady Diana, среди которых самыми популярными являются канал на испанском языке Hola Amigos (5,7 млн подписчиков и 2,6 млрд просмотров) и Diana Series (1,4 млн подписчиков и более 500 млн просмотров) на арабском; познавательный канал на английском - Ridddle (3,78 млн подписчиков и более 450 млн просмотров), английская и немецкая версии популярного канала SlivkiShow. Кроме того востребован контент, который не требует перевода - яркими примерами являются каналы с мультфильмами: Booba с более 2 миллиардов просмотров и VexTrex с более 4,5 миллиардов просмотров. Также популярность приобретает уникальный авторский контент - например, вязание крючком от канала Crochet.ElenaRugalStudio (730 тыс. подписчиков) или канал спидкубера Cubastic (650 тыс. подписчиков) на английском языке.

YouTube помогает креаторам создавать контент для зрителей из других стран, предоставляя полезные инструменты и советы. Во время интернационализации одной из стратегий может быть фокус на темах, которые имеют глобальную привлекательность, например, музыкальные тенденции, спорт, актуальные комментарии, новые технологии, компиляции и рейтинги.



Почему стоит создавать контент для зрителей из других стран:



● Возможность получить доступ к новой аудитории.



● Ориентирование на международную аудиторию способствует увеличению времени просмотра и монетизации видео.



● Контент с субтитрами на разных языках доступен людям с нарушениями слуха, зрителям из других стран и тем, кто смотрит видео в шумной обстановке.



5 рекомендаций по созданию контента для иностранной аудитории



Определите вашу цель создания контента для иностранной аудитории. Очень важно в самом начале определить реальное время, усилия и ресурсы, которые будут необходимы для интернационализации вашего контента.

Отталкивайтесь от интересов зрителей из других стран при создании видео на других языках, а также когда выбираете тему для видео.



Используйте инструменты YouTube:

● переведите название и описание видео



● добавьте субтитры



Работайте с зарубежными авторами. Коллаборация с креаторами других стран - очевидный способ охватить новую аудиторию.

Экспериментируйте и оценивайте результаты, анализируя показатели канала. С помощью YouTube Analytics можно оценивать охват аудитории в разных странах, сравнивать доход и анализировать вовлеченность аудитории.



Помните, что YouTube ежедневно смотрят миллионы зрителей по всему миру, и даже достаточно нишевая тематика сможет найти своего зрителя. Главное - создавать такие видео, которые будут интересными и ценными для вашего зрителя!



Чтобы помочь создавать контент YouTube-канала более интересным и качественным, найти свою аудиторию и поклонников, превратить ваше увлечение в источник дохода, мы собрали всю информацию на сайте YouTube Creators.