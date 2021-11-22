Топ-5 товаров для взрослых, которые нужны каждому

22 ноября 2021, 13:35

Пандемия внесла свои коррективы в наш образ жизни и спровоцировала повышенный спрос на секс-игрушки. Современное поколение интимных девайсов все меньше и меньше похожи на игрушки из привычных магазинов для взрослых. Фаллическая форма уже считается прошлым веком. На смену ей приходят оригинальные дизайны. Многие инновационные инструменты наслаждения скорее похожи на украшения или предметы интерьера.

Если вы не готовы приобщиться к новой концепции эстетики интимного удовольствия, но хотите внести пикантную изюминку в сексуальную жизнь с партнером, стоит поближе ознакомиться с удивительной подборкой топовых товаров для взрослых от украинского сексшопа feelshop. Здесь каждый найдет для себя нечто особенное, и, непременно, полезное.

Разве может быть что-то более сексуальным, чем эротический массаж? Может быть, если это массаж с ароматными массажными свечами от популярного канадского бренда Shunga.

Безусловно, они не единственные производители подобного продукта, но завоевали наивысшие оценки среди современных потребителей. Роскошные масла, которые выделяются в процессе горения, созданы на натуральной̆ основе. Входящие в состав минеральные компоненты сделают вашу кожу нежной и шелковистой̆.

Просто зажгите свечу и подождите 10-15 минут. За это время масло растопиться, наполняя комнату потрясающим ароматом. Нанесите немного продукта на чувствительные участки тела и вотрите в кожу легкими массажными движениями.

Подобные свечи используют для создания романтической атмосферы и чувственной прелюдии. Для БДСМ сессий они не подходят, так как созданы на основе кокосового, соевого, миндального масла, соответственно, плавятся при достаточно низких температурах.

Если вы все еще в поисках идеального средства для чувственного и нежного сексуального опыта, рекомендуем нежный лубрикант WATERGLIDE. Всего пары капель средства будет достаточно для того, чтобы вы забыли о неприятном трении или болезненных ощущениях в процессе интимных ласк.



Гель поможет получить максимум приятных впечатлений от эротичных свиданий или мастурбации, ведь его состав продуман до мелочей. Водная основа совместима с изделиями из силикона и презервативами, продуманная формула отлично увлажняет кожу и не оставляет ощущения липкости.



Вы можете выбрать классический лубрикант без цвета и запаха, либо же отдать предпочтение средству с ароматом и привкусом вишни, клубники, ванильного мороженого.

Вместе с продолжительным эффектом скольжения WATERGLIDE поможет получить самые яркие оргазмы и реализовать смелые сексуальные фантазии.

Специально для искателей незабываемых ощущений от мастурбации, японская компания Tenga разработала серию потрясающих секс-игрушек. Коллекция мастурбаторов с разнообразным рельефом облачена в небольшой пластиковый корпус в форме яйца. Такой девайс можно прихватить с собой в командировку или путешествие, не заботясь о своем разоблачении. По внешнему виду игрушки мало, кто догадается о его истинном предназначении.

Рельеф в виде сердечек, волн, ромбиков, солнышка, пупырышек подарит ни с чем несравнимые ощущения и приведет к взрывным оргазмам. Силикон игрушки не имеет вкуса, цвета и запаха, безопасен для кожи и слизистых оболочек, совместим со смазками на водной основе. Несмотря на то, что выглядит девайс довольно компактно, он прекрасно тянется, плотно обхватывая пенис любого размера и диаметра.

Если вы действительно хотите сделать партнеру или партнерше незабываемый подарок, стоит позаботиться о приобретении этой игрушки. Нереально крутой гаджет способен взорвать ваше представление о ярких сексуальных приключениях.

При помощи этого компактного клиторального стимулятора вы сможете вывести на новый уровень. Этот малыш может похвастаться плавными изгибами корпуса и 5 режимам мощной вибрации. Два моторчика дарят головокружительную стимуляцию, а управлять каждым из них можно по отдельности. Кстати, работают они почти бесшумно.

Вы можете использовать его самостоятельно либо включить в Ваши сексуальные игры и отдать пульт партнеру. Введя эту игрушку во влагалище, вы получите одновременную стимуляцию изнутри и снаружи, что точно приведет к сногсшибательным оргазмам.

Корпус вибратора водонепроницаемый, поэтому, если вы давно мечтали получить сексуальное наслаждение в ванной, то это ваш шанс.

Satisfyer – источник самого быстрого оргазма!

Завершающей игрушкой в нашем обзоре стал поистине уникальный девайс – Satisfyer. На самом деле, компания представляет целую серию потрясающих клиторальных стимуляторов. Она создана для феерического женского наслаждения. Каждый девайс обладает уникальной формой и потрясающим дизайном.



Вакуумный стимулятор гарантирует мягкое и нежное всасывание при помощи головки из приятного и безопасного силикона. Мощность всасывания можно регулировать для вашего максимального удовольствия. С этими игрушками вы ощутите гораздо более яркие эмоции, чем при классических оральных ласках.



Они обладает водонепроницаемым корпусом и множеством режимов вибрации. Бесшумные стимуляторы компактных размеров легко поместятся в женскую сумочку для воплощения ваших фантазий на работе или в путешествии. Эргономичное строение гарантирует удобное использование. Переключать режимы можно одним пальцем, не отвлекаясь от основного процесса.



Эти игрушки точно станут фаворитами в вашей коллекции!