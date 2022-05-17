Эксперты прогнозируют падение индекса S&P 500 до 2000 пунктов

17 мая 2022, 9:15

Информационное агентство Finam провело онлайн-конференцию «Мировые рынки: инфляция играет на нервах», в ходе которой эксперты обсудили влияние рекордного разгона цен на финансовые рынки.

Участники мероприятия отметили, что коррекция американских индексов уже идет полным ходом, и вызвана она в том числе остановкой стимулов, повышением ставок и снижением активности розничных инвесторов. По словам экспертов, если ФРС пожертвует фондовым рынком для снижения инфляции, то 2000 пунктов по S&P 500 уже не выглядят фантастикой.



Во всех ключевых фондовых индексах с начала года наблюдается нисходящее движение: в частности, американский S&P500 растерял уже более 20%. Негативное настроение инвесторов связано в том числе с рекордно высокой инфляцией в мире. Как напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, в развитых экономиках инфляция сейчас находится на максимумах за последние 30-40 лет. При этом до конца года разгон цен продолжится, прогнозирует эксперт: «По нашим оценкам, в среднем за год в США инфляция составит 7,5-8%, в еврозоне — около 6-6,5%. В России инфляция замедляется быстрее ожиданий, но не исключены новые периоды ускоренного повышения цен. На конец года прогноз складывается вблизи 20%».

В данной ситуации основным сценарием, особенно в США, является замедление экономического роста при высокой инфляции и быстром ужесточении финансовых условий, отмечает г-жа Беленькая. По ее словам, такое сочетание крайне неблагоприятно и увеличивает риски дестабилизации финансовых рынков. В свою очередь, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов связывает падение рынков не только с остановкой стимулов и повышением ставок, но и со снижением активности розничных инвесторов.

В то же время руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов подчеркнул, что коррекция американских индексов уже идет полным ходом. «Ускорение падения следует ожидать ближе к концу этого или к началу следующего года. Если ФРС пожертвует фондовым рынком в угоду снижению инфляции, то уровень в 2400 пунктов по S&P 500 уже не выглядит фантастикой», — считает эксперт. Старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов также прогнозирует, что, скорее всего, падение американских индексов будет крайне масштабным: «Все будет зависеть от общей реакции рынка на политику ФРС США и на тот уровень инфляции, который будет уже к лету. Ближайшая цель по индексу широкого рынка Standard & Poor's 500 — 3500 пунктов, однако меня не удивят и уровни в районе 2000 пунктов».

По словам г-на Антонова, сейчас вполне возможны так называемые бычьи ралли на медвежьем рынке, но участвовать в них рискованно: «Опасны для покупок большинство представителей высокотехнологичного сектора и компаний с высокой долговой нагрузкой. Защитных секторов не так много, кумулятивный эффект от падения может ударить по многим акциям». При этом относительно безопасно держать производителей удобрений и энергетические компании, считает эксперт. Также интересно выглядят акции защитных активов, например, из потребительского или телекоммуникационного секторов, добавляет руководитель аналитического центра «СПБ Биржи» Павел Пахомов. По его словам, для таких компаний характерны стабильные выплаты высоких дивидендов, а стоимость их услуг жестко привязана к темпам инфляции.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования ФГ «Финам» Владимир Цыбенко считает, что на американском рынке интересно выглядят нефтегазовый сектор, фармкомпании, сельхозпроизводители, бигтехи, а также дивидендные бумаги и компании с высокой рентабельностью. «Все эти сектора имеют значительный потенциал в условиях растущей инфляции, дорожающего сырья и возросших геополитических рисков», — объясняет эксперт. При этом г-н Цыбенко отметил, что в России перспективных инвестидей пока заметно меньше: «В фаворитах — удобрения и цветные металлы, мировой спрос на которые сложно удовлетворить, исключив Россию из поставщиков. Остальные идеи на нашем рынке выглядят довольно рискованно, особенно с учетом крайне низкой ликвидности рынка и постоянно расширяющихся санкций».