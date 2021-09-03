Цель ФРС по инфляции в США достигнута

3 сентября 2021, 9:15

Умеренно позитивная динамика мировых индексов на текущей неделе была обеспечена ожидаемым выступлением главы ФРС на онлайн-симпозиуме Джексон-Хоула, в ходе которого он отметил, что американская экономика достигла существенного прогресса в процессе восстановления от воздействия пандемии.

Теперь рынки обратят пристальное внимание на обзор по рынку труда страны, который выходит в ближайшую пятницу. Китайские регулирующие органы тем временем продолжают давление на технологических гигантов: очередным шагом станет вступление с 1 сентября в силу Закона о безопасности данных. Текущая неделя также ознаменуется встречей OPEC, истекающими сроками федеральных программ США по выплате пособий и данными по потребительской инфляции в ЕС, консенсус по которой заметно превышает 2%.



По итогам недели Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,96%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал тяжелее на 1,52%, а Nasdaq Composite подорожал на 2,82%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, подрос на 0,28%, британский FTSE 100 окреп на 0,85%, а китайский CSI 300 подорожал на 1,21%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 92,67 пункта, потеряв за неделю 0,89%, а валютная пара EUR/USD окрепла на 0,87% до 1,1798.



Доходность 10-летних облигаций США за неделю выросла на 4,9 б. п. до 1,309%, британских 10-летних Gilts – на 5,4 б. п. до 0,580%, 10-летних немецких бондов – на 7,6 б. п. до -0,419%.



В ходе речи на онлайн-симпозиуме Джексон-Хоула в пятницу, 27 августа, председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что Центральный банк США выполнил первую из двух целей, которую необходимо было достичь перед сворачиванием программы ежемесячной покупки активов на $120 млрд. "Я считаю, что тест на “дальнейший существенный прогресс” в отношении инфляции пройден", – заявил функционер. – "Также был очевиден прогресс в направлении максимальной занятости... На недавнем заседании FOMC (Комитет по открытым рынкам) я, как и большинство участников, придерживался мнения о том, что, если экономика будет развиваться так, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году". Такое заявление главы ФРС стало недвусмысленным сигналом высоковероятного начала сворачивания монетарной поддержки до конца 2021 года. Учитывая прогнозируемый дальнейший рост числа занятых, ближайшая встреча ФРС 21-22 сентября привлечет повышенное внимание рынков: именно на ней регулятор уже может принять решение о сроках сворачивания программы выкупа активов.



Регуляторы Поднебесной тем временем продолжают "закручивать гайки". В пятницу, 27 августа, Верховный народный суд Китая совместно с Министерством труда и социального обеспечения выпустил ряд типовых судебных кейсов, которыми будут руководствоваться суды в процессах, связанных с нарушением прав трудящихся. Верховный суд Пекина заявил, что сверхурочная работа по схеме "996", согласно которой сотрудники работают с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю, является незаконной, что стало еще одним ударом по технологическому сектору Китая, многие крупнейшие компании которого до недавнего времени придерживались этой практики. В эту же пятницу администрация кибербезопасности Китая опубликовала проекты предложений по ужесточению контроля за алгоритмами рекомендации видео и развлекательного контента пользователям.



В пятницу, 27 августа, Комиссия по ценным бумагам (SEC) США выпустила запрос о публичном комментарии касательно практик, используемых онлайн-платформами, такими как Robinhood. Такое сообщение регулятора, вероятно, является одним из первых шагов по ужесточению регулирования цифровых брокерских платформ, которые попали в спектр пристального внимания SEC после случаев повышенной волатильности акций ряда компаний в первой половине 2021 года.



Нижняя палата Конгресса США, также известная как Палата Представителей, ожидаемо одобрила бюджетную резолюцию по инфраструктурным стимулам Джо Байдена на $3,5 трлн с соотношением голосов 220/212 (напомним, что места между представителями демократической и республиканской партий разделены именно в соотношении 220/212 соответственно). Окончательный законопроект теперь будет рассматриваться в конце сентября текущего года. Формат бюджетной резолюции практически гарантирует принятие стимулов, поскольку требует лишь абсолютного большинства голосов в обеих палатах Конгресса, которое имеется у демократической партии.



Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. до 353 тыс. человек. Рост числа новых заявок отмечен впервые после четырех недель непрерывного снижения, в результате которого показатель опустился до минимума с марта 2020 года.



Важные события предстоящей недели:

- В пятницу, 3 сентября, состоится публикация ежемесячного отчета по занятости в США. Консенсус-прогноз, составленный Bloomberg, прогнозирует добавление 750 000 рабочих мест в несельскохозяйственных секторах со снижением уровня безработицы до 5,2%. Результаты августа помогут рынку сориентироваться в ожидаемых сроках сворачивания стимулов ФРС.



- 1 сентября в Китае вступает в силу Закон о безопасности данных, основными задачами которого станут регулирование операций, связанных со сбором, обработкой и хранением персональных данных с целью защиты "государственного суверенитета и безопасности". Закон требует, чтобы все компании Поднебесной классифицировали данные, которые они обрабатывают, по нескольким категориям, и регулирует порядок хранения и передачи таких данных другим сторонам. Ключевые категории включают "основные национальные данные" и "важные данные", неправильное обращение с которыми может повлечь за собой наказание в размере до 10 миллионов юаней или даже уголовное обвинение. Главной проблемой для технологических гигантов Китая является то, что Правительство до сих пор не дало исчерпывающего определения для указанных категорий и не предоставило дополнительных деталей о том, какой тип данных может попадать в каждую из них.



- В воскресенье, 5 сентября, истекает срок действия Федеральных программ США по выплате пособий, которые были введены актом CARES (Covid-19 Economic Relief). И в ближайшее время получатели помощи активизируются в поисках работы, что, в свою очередь, должно положительно отразиться на рынке труда.



- В среду, 1 сентября, состоится очередная встреча OPEC+. Страны альянса в июле договорились увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в день ежемесячно с августа по конец 2022 года. 17 из 22 аналитиков, опрошенных Bloomberg, не ожидают изменений в этом плане в ближайшую среду, несмотря на ряд критических комментариев в адрес организации. Так, 11 августа администрация Джо Байдена призвала OPEC нарастить добычу для урегулирования баланса спроса и предложения на рынке "черного золота".



- Центральные банки Болгарии, Чили и Молдовы на неделе примут решения по ключевым процентным ставкам.



- Свои финансовые результаты с 30 августа по 3 сентября опубликуют Broadcom, Campbell Soup, Hormel Foods, Catalent и ряд других компаний.