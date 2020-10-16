Индекс S&P 500 за последние 25 лет уже через месяц отыгрывал 3% просадку

16 октября 2020, 10:15

Американский индекс широкого рынка S&P 500 за период с 1995 года «неожиданно» падал за сутки на 3% и более всего 9 раз, показывают результаты нашего исследования.

Термин «неожиданно» мы применили к тем случаям, когда просадке за сутки не менее чем на 3% ближайшие 60 дней не предшествовало ни одной просадки на 2%. В восьми случаях уже через месяц индекс торговался в среднем выше на 4%. И только в текущем году после неожиданной просадки 24 февраля на 3,34% через месяц индекс был на 24,2% ниже цены закрытия того дня.



По итогам минувшей недели индекс S&P 500 упал на 2,3% до 3427 пунктов. Сам по себе этот результат не является чем-то выдающимся. В июне индекс по итогам неделе падал и на 2,9% и на 4,8%. А вот падение за сутки в четверг на 3,51% уже куда более интересный момент. Рос себе рынок, рос, переписывал ежедневно новые максимумы. И тут коррекция сразу на 3,5% по итогам дня. На рынке ходят слухи, что это «ралли» спровоцировала покупка SoftBank опционов Call на технологические акции. Но наша цель не в том, чтобы понять, почему произошла коррекция, а в том, чтобы попытаться спрогнозировать, что за ней последует. И мы решили проанализировать, что нам о подобных случаях говорит история.



Чтобы захватить период надувания пузыря перед кризисом «доткомов», мы взяли для анализа временной отрезок с 1995 года по настоящий момент. За этот период в почти 25 лет индекс S&P 500 падал на 3,5% не так уж и редко, о чем свидетельствует представленная выше диаграмма. Но если исключить периоды кризисов («доткомы», кризис Lehman Brothers 2008/2009, кризис Covid-19), тогда можно выделить исключительную редкость суточного обвала на 3,5% и более.



Поскольку нас интересует, что именно та ситуация, которая произошла в прошлый четверг (3 сентября), может нам сказать о будущем, мы попытались ее описать более подробно, чтобы выделить из всех случаев существенного падения. Для этого мы проанализировали с 1995 года все случаи суточного падения индекса на 3% при условии, что такому случаю ближайшие пару месяцев не предшествовало падение более чем на 2% за торговую сессию.



Мы получили, что за 25 лет таких случаев было всего 9, и они выделены кружочками на диаграмме, приложенной к статье.

Далее мы взяли во внимание то, где оказывался индекс S&P 500 через 30 дней после такого «неожиданного» обвала на 3% за сутки. Получили, что в восьми из девяти случаев уже через месяц падение выкупалось, и индекс торговался выше. И только в этом году все случилось иначе. Причем результаты одного выпадающего случая выглядят куда более драматично относительно случаев роста после 3-процентной просадки. Так, в этом году рынок был почти на 24% ниже после просадки более чем на 3% 24 февраля. Самое позитивное развитие событий наблюдалось в 1998 г., когда после неожиданной просадки более чем на 3% (9 января) уже через месяц индекс вырос на 9%.