В случае успеха в борьбе с коронавирусом восстановление индексов будет быстрым

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Вирус на рынках – до дна еще далеко?». Ее участники отмечают, что падение цен на нефть и коронавирус обрушили российские индексы, однако успехи в борьбе с пандемией способны уже в 2020 году привести к резкому восстановлению фондовых площадок.
Наибольшее влияние на рынки оказали жесткие меры, предпринятые странами в рамках борьбы с коронавирусом, считает руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ» Михаил Аристакесян: «Величина и интенсивность обвала объясняется маржин коллами. В таких случаях продают все ликвидное, не обращая никакого внимания ни на какие технические и/или фундаментальные факторы».
Текущее падение было столь сильным во многом благодаря тому, что в начале года на рынках преобладала фундаментально необоснованная эйфория, объясняет заместитель начальника отдела инвестиционного консультирования ИК «ВЕЛЕС Капитал» Ярослав Калугин: «Поэтому и обвал оказался весьма эмоциональным. Текущие котировки финансовых активов уже отражают рецессию в экономике, и если негативные ожидания подтвердятся не в полной мере, рынки ждет существенный рост».
После того как эпидемия в США и Европе пойдет на спад, фондовые рынки сильно вырастут, прогнозирует директор по аналитике ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников: «На текущий момент индекс Dow отошел на 30% от февральских максимумов, и в случае позитивных новостей может отыграть половину падения. Но вирус – только повод, и всех экономических проблем, накопившихся в последнее время, он не решит. Поэтому в долгосрочный повышательный тренд 2020 на фондовых рынках я не верю».
В свою очередь, персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин не исключает, что индексы найдут силу обновить январские максимумы в этом году, но после непродолжительного роста (6-9 мес.) пойдет вторая волна негатива: «Поэтому для долгосрочного инвестора (5+ лет) покупать рано. Для спекуляций в рамках года скоро будет момент покупок с прицелом на январские-февральские отметки».
Несмотря на краткосрочный позитив инвесторам не стоит забывать, что сильные отскоки на «медвежьем рынке» являются вполне нормальным явлением, а с учетом того, что из-за борьбы с коронавирусом значительно выросли риски рецессии, нельзя исключать, что мировые биржевые индикаторы еще не достигли своего дна отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов: «После сильного отскока, обусловленного вливанием в рынки ликвидности, игроки перейдут к теме рецессии как в глобальной, так и в американской экономике, что может вызвать очередную волну коррекции». Поводом для начала покупок значительно подешевевших активов выступит постепенная нормализация ситуации в Китае, уверен managing Director at SPC Jay Proffitt. «Вероятно, рынки уже очень близко к точке окончания падения. Новостной фон настолько непредсказуем, что однозначно утверждать о прохождении дна проблематично, мы это увидим только постфактум», – констатирует эксперт.
При этом г-н Аристакесян основной надеждой для инвесторов называет то, что вирус будет следовать обычным сезонным моделям, и в апреле-мае заболеваемость сойдет на нет: «Я бы больше ориентировался на ослабление карантинных и изоляционных мер». По его прогнозам, годовой минимум на биржах придется на первое полугодие.
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