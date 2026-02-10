Индекс Биг Мака – доллар в Украине "должен" стоить около 22,71 грн

10 февраля 2026, 8:15

The Economist в традиционном январском исследовании «Недооцененность национальных валют» обновил так называемый индекс Биг Мака.

Во время исследования в США бургер «Биг Мак» стоил $6,12, тогда как в Украине – 139 грн. Если разделить 139 на 6,12, получится 22,71 грн – именно такой, по мнению аналитиков, является «справедливая» цена доллара в Украине.«Недооцененность» гривны составила 47,8%, поскольку официальный курс доллара на момент подсчета равнялся 43,55 грн. Гривна заняла восьмое место в списке 10 самых недооцененных валют мира.Наиболее недооцененные валюты, по версии издания: тайваньский доллар (59,6%), индийская и индонезийская рупии (58,9%), египетский фунт (56,8%).Индекс Биг Мака также показывает переоцененные валюты. В январе 2026 года их оказалось 11, самая переоцененная – швейцарский франк (на 48,4%).