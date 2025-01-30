Згідно з Індексом Біг-Мака, курс долара в Україні має бути 20,73 грн

Біг-Мак в Україні коштує 120 грн, у США – $5,79. Таким чином, гривня недооцінена на 50,7% порівняно з курсом 42,0 грн/долар і займає шосте місце з кінця серед найменш оцінених валют.
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