Згідно з Індексом Біг-Мака, курс долара в Україні має бути 20,73 грн

30 января 2025, 13:45

Біг-Мак в Україні коштує 120 грн, у США – $5,79. Таким чином, гривня недооцінена на 50,7% порівняно з курсом 42,0 грн/долар і займає шосте місце з кінця серед найменш оцінених валют.