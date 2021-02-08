Товарные валюты вдолгую выглядят привлекательнее доллара

8 февраля 2021, 12:45

Доллар США, который в среду среди представителей Большой десятки подешевел только против товарно-сырьевой группы (NZD +0,24%, NOK +0,20% и AUD +0,14%), днем в четверг дорожал против всех валют G10, кроме австралийского конкурента.

Здесь AUD отреагировал на опубликованную Бюро статистики Австралии информацию, согласно которой экспорт железной руды вырос в декабре на 21,1% к ноябрю, а угля — на 26% м/м.

Индекс доллара в рамках восходящей коррекции продолжает двигаться к обозначенной нами цели на уровне 92 п. В краткосрочной перспективе доллар может продолжить рост, так как позиционирование остается слишком перекошенным в пользу коротких позиций в валюте США. При этом глобальные фондовые рынки, похоже, несколько забуксовали, испытывая дефицит драйверов роста, а недавние экономические данные по США оказались на удивление сильными, что поднимает вопросы относительно целесообразности предлагаемых Байденом масштабных стимулов в размере $1,9 трлн.Но наблюдаемая сейчас тенденция к укреплению валюты США, на наш взгляд, несостоятельна в среднесрочном или долгосрочном горизонте. ФРС США будет проявлять терпение к инфляции, и ставки будут на околонулевом уровне довольно долго. Реальная доходность в США, будь то номинальная доходность трежерис (десятилетки 1,129%) за вычетом инфляции (1,4% г/г) или за вычетом инфляционных ожиданий (2,2% на конец 2021 г.), продолжает снижаться, указывая, что рост доллара с начала года не продлится долго.В посткоронавирусный период также будет важно, какие страны способны быстрее других реализовать общенациональную вакцинацию. Тезис, согласно которому общенациональная вакцинация отражает победу над пандемией, а значит, позволяет экономике страны начать восстановление более стремительно, а валюте этой страны укрепляться — верен во многих случаях. Но для доллара может быть исключением, так как США в одной упряжке с Китаем являются локомотивом мировой экономики. Стремительная вакцинация в США — это сильный драйвер роста глобальной экономики и глобального спроса, а также причина снижения спроса на защитные активы, что также традиционно поддерживает американскую валюту. С такого ракурса как раз валюты товарно-сырьевого блока выглядят весьма предпочтительно. Норвежская крона, а также австралийский, новозеландский и канадский доллары будут бенефициарами высоких темпов вакцинации в США и других странах — ключевых потребителях сырьевых товаров.

Рубль днем в четверг был лидером роста к доллару среди 24 валют развивающихся рынков (+0,67% до 75.435). За рублем следовала турецкая лира (+0,56% до 7,118). Обе валюты, но в другой последовательности (TRY +0,41%, RUB +0,38%), заняли в сегменте Emerging Markets лидирующие позиции по росту к доллару и в среду.Котировки нефти Brent впервые с 21 февраля 2020 г. поднялись выше $59/барр., полностью отыграв коронавирусную просадку. Это оказало рублю поддержку. Чем выше уверенность участников рынка в том, что против РФ будут применены новые санкции, тем меньше в рубле геополитическая премия, поскольку рынок делает ставку на персонализированные рестрикции по отношению к отдельным чиновникам, возможно, бизнесменам, а не на широкие экономические санкции, которые могли бы затронуть целые отрасли, например банковский сектор.На фоне позитивной оценки завязанных на сырьевые активы основных валют, мы по-прежнему среднесрочно конструктивно смотрим на укрепление рубля. Мы неоднократно отмечали, что премия за геополитический риск в рубле выглядит неуместной в таком размере, как сейчас, при этом рынок практически не учитывает российскую общенациональную вакцинацию как драйвер, который выдвигает РФ на шаг вперед относительно «одноклассников» в сегменте ЕМ — ЮАР, Бразилии, Мексики.USDRUB сейчас находится в слишком высоком среднесрочном диапазоне 75,00–80,00, и мы видим основания для возвращения к более справедливому среднесрочному диапазону 75,00–70,00, со смещением к середине этого коридора.