NOKS FISHES запускает Pyramid для исследования аудитории медиаконтента

28 декабря 2018, 13:37

Украинская исследовательская компания NOKS FISHES представила сервис-платформу Pyramid, которая уже наполняется данными об охвате публикаций и социологическими характеристиками читателей контента. На сегодня в Pyramid агрегированы данные Factum Group (эксклюзивный партнер), Digital Screens и Admixer.

Функционал платформы, делают акцент ее разработчики, является уникальным для украинского рынка и предусматривает:

- оценку статистики резонанса событий, процессов, компаний, людей;

- предоставление информации о социологическом портрете аудитории украинских медиа;

- агрегацию данных об охвате текстов/сюжетов по исследуемым событиям и процессам;

- агрегацию данных о социально-демографическом профиле аудитории (возраст, пол, доход, имущественный статус, профессия и т.д.) текстов/сюжетов по исследуемым событиям и процессам.

2018 был годом тестирования и запуска менеджмента для проекта, с начала же 2019 Pyramid запускается в коммерческую єксплуатацию. Ценовую политику по предоставлению нового сервиса в компании обещают озвучить до конца января. Кроме того, в следующем году планируется увеличить перечень компаний-поставщиков данных о контенте.

"Отсутствие единого для рынка стандарта публичной статистики по посещаемости онлайн-медиа является проблемой, которая обусловливает некорректное развитие сегмента, его низкую монетизацию и снижение доверия к СМИ. Если такого единого стандарта нет, а рынок, на котором происходит 90% коммуникаций, должен развиваться, то необходимо предоставить клиенту разные ответы на вопрос, сколько людей читает или смотрит его сюжеты в сети", - говорит Олег Кононенко, основатель NOKS FISHES и один из инициаторов создания сервис-платформы Pyramid. По его мнению, клиенты имеют право решать, каким данным доверять, и затем принимать решения.

Создатели cервис-платформы Pyramid - команда NOKS FISHES - считают, что теперь рынку предложено не только инновационное решение по планированию стратегических коммуникаций, но и новый уровень профессионального дискурса по KPI коммуникаций.