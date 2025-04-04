Новые тарифы США обвалили доллар

4 апреля 2025, 10:15

Доллар долгое время считался валютой-убежищем, поскольку демонстрировал стабильность даже в периоды потрясений.

Но объявленные вчера американскими властями глобальные пошлины пошатнули его позиции, отметило Reuters.

Доллар резко упал (на графике — синяя кривая), в то время как другие активы-убежища — золото, иена и швейцарский франк — демонстрируют рост.



"Я долгое время считал, что доллар, иена и швейцарский франк являются тремя основными валютами-убежищами, и теперь я начинаю менять это мнение", — сказал агентству руководитель отдела валютной стратегии американской инвестиционной компании Russell Investments Ван Лу.



Агентство объяснило, что ранее, когда фондовый индекс S&P 500 падал, доллар рос. Но теперь и S&P 500, и доллар падают, что доказывает, что доллар не получил выгоды от этой ситуации. В целом с начала года индекс доллара упал почти на 4%, и это худший показатель за 10 лет.



В то же время золото взлетело до исторического максимума, превысив $3 тыс. за унцию. Агентство отметило, что с учетом все более изоляционистской политики новой американской администрации многие покупают золото как ликвидную альтернативу доллару. Но некоторые аналитики считают, что доллар еще может отыграть позиции.