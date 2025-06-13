Трамп заявил, что не держит зла на Маска

13 июня 2025, 8:45

Президент США Дональд Трамп во время подкаста Pod Force One рассказал, что не держит зла на Илона Маска за ссору, которая произошла на прошлой неделе.

По его словам, он был удивлен, что Маск раскритиковал его налоговый законопроект, который является "феноменальным" и "лучшим, что мы когда-либо подписывали в этой стране".



"И когда он это сделал [начал критиковать], я не был счастлив", — добавил Трамп.



Когда президенту напомнили его слова о том, что Маск испытывает проблемы, и спросили, имел ли он в виду наркотики, Трамп ответил, что не знает, в чем его проблема.



"Я действительно не знаю, я не слишком много думал о нем в последнее время, но законопроект так хорош", — заключил Трамп.