Обзор казино Франк

1 ноября 2019, 12:15

Казино Франк появилось в игровом мире относительно недавно, в 2014 году. Однако, это не мешает ему держать высокую планку.

Оператор казино заботится о разнообразии игр и удобстве игроков, посещающих сайт: в наличии более 1300 игровых автоматов, каталог которых обновляется каждые две недели. Простой и понятный интерфейс представлен аж на шестнадцати языках, среди которых: русский, казахский, немецкий, португальский, турецкий, японский, китайский и другие.

Официальный сайт Casino Frank

Логотип сайта онлайн-казино Франк — это трёхзубчатая корона. Логотип сопровождает игрока всюду, куда бы он не отправился, в каждом разделе сайта.

Цветовая гамма, в которой выполнен сайт, подчёркивает безупречность стиля, а впервые попавший на сайт игрок понимает, что имеет дело с серьёзным и порядочным заведением. В оформлении сайта преобладает тёмный оттенок синего.

Перемещаться по сайту просто и приятно, он не перегружен ссылками и баннерами. Все необходимые кнопки расположены на видных местах. Внизу главной страницы сайта расположены правила игр, руководство по использованию сайта, пользовательское соглашение — и много другой полезной информации.

Главным поставщиком игровых автоматов для этого онлайн-казино является всемирно известная фирма Microgaming. Но это не значит, что весь игровой зал представлен слотами этого разработчика. Здесь можно найти слоты от Side City studio, NETEND, JFTW, BTG, PLAYSON и многих других.

На сайте присутствует 9 разделов со слотами и другими азартными играми: раздел "Нагретые" — самые прибыльные игры и слот, раздел "Новые" — всё самое свежее и ещё не объезженное, раздел "Популярные" — самые востребованные игры и слоты сайта, раздел "Слоты" — коллекция игровых автоматов всех мастей, раздел "Столы" — большое разнообразие разновидностей рулетки, блэкджека и других игр, раздел "Джекпоты" — розыгрыш самых крупных сумм, раздел "Live Casino" — игра с настоящим крупье в режиме онлайн, раздел "Видеопокеры" — 28 столов с разными видами покера, раздел "Другие" — игры, которые не попадают в предыдущие разделы.



Несмотря на изобилие наименований, найти любимую игру не составит труда, так как разработчики сайта предусмотрели удобный поиск с многоуровневой фильтрацией по названию, количеству барабанов и т.д.

Процесс этот прост и не очень отличается от аналогичного на других сайтах. Есть одно исключение: если игрок хочет получить приветственный бонус, ему обязательно нужно подтвердить номер телефона.

За исключением этого всё просто: заполняем поля в анкете, выбираем подходящую нам валюту (на выбор рубли, евро, доллары, злотые и некоторые другие), подтверждаем регистрацию по ссылке, полученной на указанный адрес электронной почты — и наслаждаемся игрой!Бонусы

Отдельной похвалы заслуживает бонусная система Казино Франк. Вот несколько постоянных бонусов: бонус за регистрацию, который выступает в нескольких вариациях — 100 единиц специальной валюты сайта, франков, или 225 бесплатных вращений, или удвоение всех выигрышей, или возврат установленного процента от ставок, бесплатные франки — акция, в которой игроки вознаграждаются за выполнение заранее оговоренных действий в рамках игрового процесса, VIP программа — комплексный бонус, который можно получить, приобретя VIP-статус.

Акции

В разделе "Акции" представлен список прошедших акций и тех, что ещё действуют. Он действительно впечатляет, оператор этого казино не даёт скучать своим игрокам.

Официальный сайт Франк Казино сотрудничает с ведущими платёжными системами мира. Пополнить счёт и вывести с него свой выигрыш можно при помощи MasterCard, Visa, Qiwi, Яндекс-деньги, Skrill, Monetaru, WebMoney, EcoPayz, Альфа-клик.

Саппорт

Служба поддержки казино работает 24/7 и представлена онлайн-чатом, окошко которого можно вызвать, находясь в любом разделе сайта. Кроме того, связаться с ними можно, написав на адрес support@FrankCasino.com.

Казино Франк может служить примером сочетания качества, безопасности и разнообразия.