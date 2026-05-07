Создателя коронавируса в США лишили грантов

7 мая 2026, 14:45

В США профессор вирусологии Ральф Бэрик, известный своими исследованиями коронавирусов и работами в области так называемых «экспериментов по усилению функций вирусов», лишен грантового финансирования и фактически отстранен от работы в Университете Северной Каролины.

Об этом сообщает RealClearInvestigations.По данным источника, университет также отказался сотрудничать с Национальными институтами здравоохранения США (NIH), которые запрашивали документы и переписку, связанную с исследованиями Барика. Официальных подробных комментариев от вуза и самого ученого не последовало.Ральф Бэрик - вирусолог, который вместе с Ши Чжэнли в 2015 г. участвовал в работе по созданию лабораторной химерной версии коронавируса на основе SARS-подобных вирусов. Из-за таких исследований и обсуждений в Конгрессе США его называют «создателем коронавируса».