Ошибка Excel могла привести к занижению данных о случаях заражения коронавирусом

6 октября 2020, 9:15

На этих выходных в Англии произошёл неожиданный скачок количества выявленных случаев заражения коронавирусом.

Сетевые источники говорят о том, что причиной резкого роста числа заразившихся стала ошибка таблицы Microsoft Excel, в которой хранились данные лабораторных исследований. В результате этого данные о примерно 16 тыс. случаев заражения COVID-19 не учитывались в официальной статистике.