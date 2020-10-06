Ошибка Excel могла привести к занижению данных о случаях заражения коронавирусом

На этих выходных в Англии произошёл неожиданный скачок количества выявленных случаев заражения коронавирусом.
Сетевые источники говорят о том, что причиной резкого роста числа заразившихся стала ошибка таблицы Microsoft Excel, в которой хранились данные лабораторных исследований. В результате этого данные о примерно 16 тыс. случаев заражения COVID-19 не учитывались в официальной статистике.
Согласно имеющимся данным, информация о выявленных случаях заражения коронавирусом в Англии хранится в таблице Excel. Источник говорит о том, что несколько дней назад таблица достигла максимального размера, из-за чего данные о 15 841 положительном тесте на коронавирус, которые были проведены в период с 25 сентября по 2 октябре, не были своевременно загружены на правительственную панель управления.
Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) не подтвердила, что причиной сбоя стала ошибка Excel. Однако было отмечено, что инцидент связан с «технической проблемой», которая возникла в «процессе загрузки данных» в правительственную панель, которую используют официальные лица распространения данных о случаях заражения коронавирусом.
Напомним, электронные таблицы Microsoft Excel могут содержать 16 384 столбцов и 1 048 576 строк. Хотя причина сбоя не была подтверждена, источник отмечает, что вероятнее всего она связана именно с ограничениями на максимальный размер таблицы Excel. В PHE отметили, что, хотя часть данных не вносилась в официальную статистику, все инфицированные пациенты своевременно получали рекомендации о необходимости самоизоляции, а также помощь, если она требовалась.
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