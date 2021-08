Фондовый рынок Китая сохраняет высокую привлекательность

25 августа 2021, 9:15

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Китайский фондовый рынок: новые идеи, риски и перспективы».

По мнению ее участников, даже несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, Китай может показать наибольшие темпы роста ВВП среди крупнейших мировых экономик. Это окажет позитивное влияние на фондовый рынок Поднебесной, который последние месяцы падает на фоне действий национальных регуляторов.



Народный банк Китая первым сократил объемы стимулирования, однако именно Поднебесная может стать бенефициаром восстановления мировой экономики после пандемии. По мнению участников онлайн-конференции, уже к 2029 году КНР обгонит США по росту ВВП. При этом Китай уже опередил Соединенные Штаты по стоимости произведенных товаров и оказываемых услуг, напоминает директор по развитию и стратегическому планированию АО «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин.



Несмотря на то, что из-за распространения дельта-штамма COVID-19 крупные инвестбанки понизили прогноз роста экономики Китая на III квартал 2021 года, в целом по году изменения не столь существенны, утверждает начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Дмитрий Беденков: «Прогнозы в отношении динамики китайской экономики могут улучшиться через один-два квартала, и фактор коронавируса не будет столь значимым. В первую очередь следует обратить внимание на низкие темпы инфляции, которые позволяют активно использовать инструменты монетарного стимулирования. Это позитивный момент статистики как для рынка, так и для экономики Китая». В целом, прогноз по росту ВВП превышает 8% — и это должно стать самым крупным показателем среди крупных экономик, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «ФИНАМ» Наталия Малых.



Тем не менее жесткие регуляторные меры Пекина в отношении технологического сектора вызывают опасения у инвесторов. Действия властей КНР привели к существенной просадке бумаг китайских IT-гигантов: например, акции Alibaba подешевели на 31% с начала года и на 24% за последний месяц. Впрочем, как считает г-жа Малых, несмотря на давление, IT-сектор в долгосрочном горизонте остается перспективным. Г-н Беденков подчеркивает, что сейчас создаются привлекательные ценовые возможности для формирования долгосрочных позиций: «Встреча китайских чиновников с представителями инвестбанков сразу после обвала рынка в июле показывает озабоченность властей по поводу динамики рынка и возможных последствий таких ситуаций. Это может дать основания для более взвешенного и осторожного подхода к регулятивным мероприятиям в будущем, что позитивно для поддержания стабилизации рынка».



При этом наиболее безопасны и оптимальны для инвесторов отрасли, не затронутые новыми правилами регулирования: энергетика, металлургия и финансы. «В этих секторах пока наименьшие неопределенности с точки зрения изменения правил игры со стороны китайских регуляторов. Примерами могут быть PetroChina, Aluminum Corporation of China, China Life Insurance. Если есть интерес именно к технологическим компаниям, которые сейчас выглядят наиболее рискованно, то можно обратить внимание на лидера в сфере IT — компанию Baidu», — отмечает аналитик по глобальным рынкам ИФК «Солид» Иван Домолазов.



Ценные бумаги крупных китайских корпораций (среди которых Lenovo, Bank of China, Tencent) предпочтительнее приобретать на Гонконгской бирже (HKEX). Доступ к ней теперь есть и у российских инвесторов: совершать сделки на бирже могут клиенты «ФИНАМа» со статусом квалифицированного инвестора. Как подчеркнул г-н Домолазов, главным преимуществом площадки является отсутствие возможного делистинга на американских биржах. Г-жа Малых, в свою очередь, также отметила низкие валютные риски.