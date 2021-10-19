В фокусе внимания инвесторов — замедление Китая

19 октября 2021, 9:45

Рост ВВП Китая в III квартале замедлился до минимальных за год 4,9% при прогнозе 5,9%.

Вторая по величине экономика мира сталкивается с несколькими серьезными проблемами, в том числе с долговым кризисом China Evergrande Group, продолжающимися задержками в цепочке поставок и критическим дефицитом электроэнергии.

Единственный улучшившийся показатель — годовая динамика розничных продаж, которые выросли на 4,4% при прогнозе 3,3%. Слабые показатели привели к падению юаня и большинства азиатских фондовых рынков на фоне более широкой обеспокоенности инвесторов по поводу восстановления мировой экономики.



На рынке США на этой неделе ожидается дальнейший рост прибыли компаний после благоприятного начала сезона отчетности. Крупные банки, от JPMorgan Chase до Goldman Sachs, продемонстрировали внушительные финансовые результаты, поддерживав оптимизм инвесторов. Тем не менее рост цен на производственные ресурсы, затраты на рабочую силу и сбои в цепочках поставок по-прежнему бросают тень на выручку корпораций. Компании, за которыми будут внимательно следить инвесторы на этой неделе, возглавляет Netflix — cтриминговый гигант отчитается во вторник после закрытия рынка.



