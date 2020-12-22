Замедление спада в промышленности и с/х отчасти компенсировало ухудшение динамик

22 декабря 2020, 9:15

Росстат опубликовал экономические индикаторы за ноябрь. Картина выглядит неоднородной – замедление спада в промпроизводстве, грузоперевозках и сельском хозяйстве; продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда; ускорение спада в розничной торговле и потреблении платных услуг.

В целом, по оценке Минэкономразвития, рассчитывающего помесячную динамику ВВП, спад экономики в ноябре замедлился до -3,7% YoY после пересмотренной оценки за октябрь (-4,5% YoY), за 11М20 спад оценивается в 3,5%.

Показатель, измен-е YoY, %/период

Ноябрь 2020

11М20

ВВП, (оценка Минэкономразвития)

-3,7%

-3,5%

Промпроизводство

-2,6%

-3,0%

Розничная торговля

-3,1%

-4,1%

Платные услуги населению

-13,7%

-17,7%

Грузооборот транспорта

-2,2%

-5,4%

С/х

-2,1%

1,5%



Розничная торговля – спад ускорился, оценки прежних месяцев пересмотрены в сторону повышения.

В ноябре спад потребления товаров ускорился, оборот розничной торговли в реальном выражении сократился на 3,1% YoY, немного лучше консенсус-прогноза Bloomberg -3,3% YoY. При этом оценки спада за июль-октябрь пересмотрены Росстатом в сторону улучшения по итогам ежеквартального досчета данных малых предприятий и организаций. По новым данным, спад в октябре составил -1,4% (прежняя оценка -2,4%), в целом в результате пересмотра динамика за июль-октябрь улучшилась в среднем на 0,8-1 п.п. в месяц. Ухудшение динамики розничного товарооборота в сопоставимых ценах произошло как по продовольственным товарам, так и по непродовольственным.

При этом спад в потреблении платных услуг в ноябре еще немного усилился (с -13,4% YoY в октябре до -13,7% YoY), однако не так критично, как можно было бы ожидать (индикатор СберИндекс показывает снижение расходов на услуги в ноябре на 26,9%). Перевод сотрудников на удаленную работу, рост числа случаев заболевания и опасения заражения привели к значительному сокращению мобильности, посещения ресторанов, торговых центров, кинотеатров и т.д. Однако за первые 2 недели декабря ситуация со спросом на услуги заметно улучшилась (темпы спада замедлились до 19,4-19,5% YoY), в частности, СберИндекс отмечает активизацию спроса на авиа- и ж/д билеты и делает вывод, что россияне готовы совершать поездки на новогодние праздники.



В ноябре показатель безработицы снизился с 6,3% до 6,1%, консенсус-прогноз Bloomberg не предполагал изменений. Число безработных продолжило медленно снижаться третий месяц подряд – с 4,69 млн в октябре до 4,62 млн (однако до февральского уровня – 3,4 млн еще далеко). Численность официально зарегистрированных безработных также сократилась – с 3,47 до 3,13 млн человек, что в 4,7 раза выше, чем годом ранее (сказывается эффект антикризисного повышения пособий весной, стимулировавшее безработных официально регистрироваться в службе занятости).<…>