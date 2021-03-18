Спад производства в РФ продолжается

18 марта 2021, 9:15

Росстат опубликовал данные по промпроизводству в феврале, уточнив оценку за январь.

В феврале промпроизводство сократилось на 3,7% YoY (консенсус-прогноз Bloomberg предполагал меньший спад, на 2,1%), а результат января после пересмотра традиционно улучшился (с -2,5% до -1,9%). Как и в декабре-январе, февральские данные были искажены влиянием разовых факторов – календарный, климатический, эффект базы – что снижает их информативность. Главной проблемой остается спад в добывающей промышленности из-за ограничений добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, в обрабатывающей промышленности оценка спада за январь после пересмотра сократилась почти до нуля, но в феврале спад усилился на фоне меньшего числа рабочих дней и высокой базы февраля прошлого года; в тепло- и электроэнергетике выпуск в последние месяцы значительно увеличился за счет холодной погоды. С учетом сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промпроизводство в феврале увеличилось на 1,3% MoM.



На динамику промпроизводства в феврале повлиял календарный фактор – в 2020 году из-за високосного года февраль был на 1 день длиннее, чем в 2021 году, погодные условия (по данным Гидрометцентра, среднемесячная температура в феврале 2021 года в России впервые с 2012 года оказалась ниже нормы. В декабре-январе также сказывалось влияние календарных и погодных факторов. Кроме того, по мнению Росстата, на февральскую динамику (в годовом выражении) повлияла и высокая база февраля прошлого года, когда были закрыты некоторые крупные контракты в высокотехнологичных секторах и сильно увеличился выпуск в нефтехимии и фармацевтике.



В добывающем секторе в феврале спад составил 8,9% YoY (уточненная оценка за январь -7,4% YoY, первоначальная -7,1%). Суммарно добыча нефти и газа сократилась на 11,8% (нефть -13,5%), в то же время добыча газа возросла на 5,1%, резко увеличилась добыча угля – на 11,4%. На результатах в сырьевом секторе наиболее заметно отразился календарный фактор в связи с непрерывным циклом производства.



В обрабатывающей промышленности в феврале производство сократилось на 2,4% YoY (по пересмотренной оценке, в январе спад составил всего 0,2%, прежняя оценка предполагала падение на 1,0%). По оценке Минэкономразвития, с исключением календарного фактора выпуск сохранился практически на уровне прошлого года. Лучшие результаты показали производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях (+28,1% YoY), текстильных изделий (+16,2%), напитков (+9,9%), химпроизводство (+5,3%). Спад был зафиксирован в пищевой промышленности (-2,2%), производстве кокса и нефтепродуктов (-9,4%), металлургическом производстве (-3,2%), кожевенной промышленности (-8,5%).



В электро- и теплоэнергетике рост производства в феврале составил 7,4% YoY (январь 8,7% YoY), в отраслях, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений – +7,7%.







Динамика промпроизводства по секторам



Сопоставляя данные Росстата по промпроизводству с результатами опросов менеджеров российских производственных компаний по деловой активности (PMI Manufacturing), можно отметить, что опросы менеджеров в январе и феврале показали улучшение оценок деловой активности. Так, как отмечает IHS Markit, индекс производственной активности PMI в феврале второй месяц подряд находился в зоне роста (выше 50), рост объемов производства и новых заказов ускорился на фоне более высокого клиентского спроса, несмотря на сокращение экспорта. Деловые ожидания достигли максимума с января 2020 года. Одновременно компании отмечали продолжающиеся сбои в цепочках поставок и удлинение их сроков, что способствовало сохранению ценового давления со стороны издержек.