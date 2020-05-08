Текущий кризис — искусственный, и приведет к перераспределению капиталов

8 мая 2020, 11:45

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Итоги апреля — рынки привыкли к плохим прогнозам».

Ее участники отметили, что кризис имеет искусственное происхождение и приведет к перераспределению капиталов и расстановки сил в мире. Тем не менее, значительный объем финансовой поддержки позволит несколько сгладить негативные тенденции.



Текущий кризис привел к самому глубокому падению со времен Великой депрессии, считает руководитель направления «Международная экономика» Экономической экспертной группы Илья Прилепский: «МВФ прогнозирует на этот год -3% в базовом сценарии, -6% в пессимистическом. С другой стороны, на 2021 г. прогноз +5,8% — мировая экономика должна достаточно быстро преодолеть спад (хотя траектория ВВП останется ниже «докоронавирусной»)».



Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков полагает, что рынки будут оставаться волатильными еще очень продолжительное время: «Накачка ликвидностью, конечно, поддержала рынок, однако пока проблемы с реальным сектором и перезапуском экономик остаются открытыми». В свою очередь, начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «ВЕЛЕС Капитал» Ярослав Калугин добавляет, что нередко фондовый рынок оторван от реальной экономической ситуации: «Во-первых, поскольку живет ожиданиями, во-вторых, поскольку зависит от ликвидности, то есть от наличия на нем денег». Денег и покупателей, по мнению г-на Калугина, на рынке сейчас много.



В отличие от предыдущих кризисов, природа нынешнего неизвестна, что затрудняет прогнозирование развития ситуации в будущем, отмечает доцент МГИМО, старший научный сотрудник РАНХиГС Юрий Зайцев: «Последствия кризиса будут связаны с пересмотром структурных связей между секторами экономики. Изменится также спрос и предложение факторов производства». Особенностью кризиса г-н Калугин считает его искусственное возникновение из-за введения мер по борьбе с коронавирусом: «Но в то же время были запущены масштабные программы по стимулированию, которые должны в будущем уравновесить негативные эффекты». Персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин согласен с коллегой и считает, что кризис устроен искусственно для очередного цикла перераспределения капиталов и сил, причем как на политической, так и на финансовой арене.



В текущих условиях перспективно выглядит нефтяной сектор, уверен г-н Калугин: «Котировки нефти только начинают восстанавливаться, и с учетом начала действия соглашения ОПЕК+ можно ожидать дальнейшего роста». Г-н Кабаков полагает, что интересно выглядят акции американских нефтяных компаний, которые демонстрируют существенный потенциал роста из-за снижения капитализации некоторых бумаг на 90%: «На состоявшемся совещании с представителями бизнеса Дональд Трамп сообщил о подготовке антикризисного плана помощи нефтяной отрасли, что послужило драйвером роста котировок нефтяной отрасли».



В энергетическом секторе г-н Калугин выделяет акции «ТГК-1», «ОГК-2» и «Юнипро»: «На фоне снижающихся процентных ставок в России эти бумаги выглядят очень привлекательно за счет высокой дивидендной доходности — на уровне 10%». Руководитель учебного центра ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Павел Пахомов, в свою очередь, видит смысл обратить внимание на акции крупнейших медицинских и биотехнологических, а также ведущих технологических компаний.