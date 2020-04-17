Россию ждёт самый масштабный политический кризис с 90-х годов

17 апреля 2020, 10:15

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Власть и кризис – как изменится политический ландшафт в России?».

Её участники считают, что в России развивается политический кризис, пик которого ещё впереди. Влияние на политическую сферу окажут пандемия коронавируса и неизбежное ухудшение экономической конъюнктуры.



Распространение коронавируса ставит под вопрос проведение ключевых политических мероприятий года. Ряд выборов и референдумов перенесён, дата голосования по поправкам в конституцию также неизвестна. Социолог Борис Кагарлицкий полагает, что речь идёт уже о кризисе не только «Единой России» и власти, а всей российской политической системы: «Конечно, модель развития, по которой Россия идёт с 1993 года (а в некоторых аспектах даже с 1974 года, когда, собственно, началась «нефтяная экспортная стратегия») исчерпала себя полностью уже в ходе кризиса 2008-2010 гг. Тогда можно было надеяться на конверсию нефтяных доходов в инвестиции на модернизацию».



Некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию с периодом распада СССР. Как считает член федерального политсовета «Партии роста», управляющий партнер Management Development Group Inc Дмитрий Потапенко, сравнение не совсем корректно: «Во-первых, нет устойчивого противостояния элит, во-вторых, накопленные финансовые ресурсы контролируются и не выпускаются на поддержку совсем ненужных в картине властей "предпринимательства" и "масс"». При этом Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, полагает, что этот кризис будет самым масштабным с начала 1990-х годов: «Предполагаемый пик ожидается в конце 2020 или в 2021 году. Но факторы эпидемии и экономического кризиса могут внести неожиданные коррективы».



Не в последнюю очередь, по мнению экспертов, на сложившуюся ситуацию влияет выстроенная система политической власти в России. Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ», считает, что вертикально выстроенная система власти, к тому же с «ручным» управлением, когда нижние звенья фактически не имеют никакого права на принятие самостоятельных решений, неизбежно дает сбои в шоковых ситуациях: «Все политические режимы, аналогичные нашему, с этим периодически сталкиваются». Однако, по его мнению, подобные конструкции весьма устойчивы и склонны к успешному восстановлению.



В текущих условиях меняется и отношение к губернаторам, внимание к решениям которых становится более пристальным. Эксперт движения в защиту прав избирателей «Голос» Олег Реут отмечает, что в группу риска входят практически все высшие должностные лица на территориях: «Главы регионов отвечают за борьбу с распространением коронавируса, с них же и спрос за ситуацию с бизнесом, возникающую в результате введения ограничительных мер». Обстоятельства заставляют глав регионов вынужденно полагаться прежде всего на ресурс и легитимность назначивших их внешних сил.



На фоне всего происходящего отмечается возросшее количество отставок губернаторов. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что борьба с короновирусом является поводом, а не причиной отставок: «В группе риска губернаторы с низкой избираемостью, губернаторы со средней избираемостью, чьи территории являются для групп влияния лакомым кусочком, главы регионов, которые могут дать возможность усомниться в их лояльности».





















