В Україні планують скасувати безстрокові водійські посвідчення

12 июня 2025, 10:15

Якщо ухвалять законопроєкт №8082, усі водійські права діятимуть обмежений час - від 10 до 15 років залежно від категорії транспорту. Після закінчення терміну дії потрібно буде обміняти посвідчення.



Для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху або мають велику кількість штрафів, передбачено повторне проходження іспитів - як теоретичного, так і практичного.



Такі зміни спрямовані на наближення українського законодавства до норм Європейського Союзу, де подібна система діє вже давно.

На думку фахівців, регулярне оновлення водійських документів і перевірка знань ПДР сприяє зниженню аварійності та підвищенню загальної безпеки на дорогах.