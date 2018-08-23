Мировой кризис 2018 года "сметет" криптовалюты

23 августа 2018, 9:45

Кризисы – это неотъемлемая часть современной капиталистической экономической системы.

Можно с уверенностью утверждать, что сейчас они цикличны, и происходят раз в десять лет: сначала кризис 1998 года, потом 2008 года, однако этот кризис не будет похож на предыдущие, это будет настоящее цунами, которое сметет стоимость всех фондовых рынков и национальные экономики.



За последние три года мировая экономика росла только за счет новых кредитов, которые брались для того, чтобы погашать старые. В июле ФРС приняла решение о повышении учетной ставки по кредитам на 0.25%, было объявлено, что ставка будет дальше повышаться в течение года, что сделает рефинансирование многих корпоративных кредитов невозможным. Первыми жертвами этой финансовой мины станут такие технологические компании, как Tesla, которая уже ходит по краю банкротства. Из 500 крупнейших американских компаний, прибыль показывают только 30, в числе которых Apple, Google, Amazon, Facebook, 8 банков и два фармацевтических гиганта. Десять лет непрерывного роста мирового ВВП закончен из-за невозможности выпускать доллары США в еще большем масштабе, и хозяева денег поставили перед собой задачу разрушения национальных экономик и существующих политических режимов развивающихся стран, среди которых в первую очередь Китай, Мексика, Турция, Бразилия, Россия Нигерия, ЮАР и другие.

Инструментами изъятия избыточной долларовой массы станут:

- массовые дефолты по долларовым кредитам;

- тотальная заморозка американскими и британскими банками, а также банками Гонконга, Сингапура и Дубай активов "сомнительного" происхождения;

- контролируемые офшоры, включая Британские Виргинские острова, Сейшелы, Кайманы, Панаму, Кипр будут единовременно выпотрошены.

Вторым этапом будет запущен процесс ликвидации наличных денег, когда нигерийские диктаторы и русские олигархи не смогут перевести свои чемоданы набитые наличностью в цифровой доллар, из-за невозможности доказать легальность происхождения этих средств.



Жесткая государственная риторика в отношении криптовалют уже меняется на попытки приспособится к меняющемуся миру. Отлучение развивающихся экономик от доллара США для международных расчетов вынудит "неугодные" государства разработать собственный цифровой аналог национальной валюты. В Китае, одним из первых запретившем использование криптовалют, у руля Народного банка появился криптоэнтузиаст И Ган, который заявляет о курсе на ликвидацию наличного юаня. Глубокий финансовый кризис в Венесуэле, вызванный невозможностью продавать нефть на экспорт за доллары из-за санкций США, вынудил президента Мадуро приступить к разработке цифровой El Petro, в России разработкой межгосударственной цифровой валюты поручено Внэшэкономбанку.

Существующие сегодня криптовалюты пока не подходят ни для одного государства, чтобы полностью отказаться от фиатных денег. Кроме того, ни одна страна в мире не поставит под угрозу свою национальную безопасность, используя блокчейн, контролируемый децентрализованным сообществом разработчиков.

Тем не менее, тотальная цифровизация национальных экономик и всего, что связано с учетом, передачей информации, автоматизацией и внедрением смарт-контрактов неизбежна. Единственной на сегодняшний день работающей сетью, созданной для решения задач реального сектора экономики является, пожалуй, только Universa. Ее основатель и блокчейн визионер Александр Бородич, не похож на криптоанархиста, один за одним заключая контракты с государственными и частными структурами Малайзии, Арабских Эмиратов, Катара, и других стан, которые одни из первых в мире запускают блокчейн проекты цифровых паспортов, e-Government, цифровые наличные и распределенное производство. Внедрение Universa привлекает государства сохранением полного контроля над передаваемой информацией, при мгновенных и почти бесплатных транзакциях. Небольшие прогрессивные государства, вроде Сингапура, и любые другие разумные правительства, смогут выйти победителями в технологической гонке, при условии, что построят со своими гражданами прозрачные и честные экономические отношения, посредствам технологии блокчейн. Архаичные государства ждет потеря государственного суверенитета, диктат транснациональных корпораций и отток лучших умов.

Компания Google не случайно запретила на своих сервисах рекламу криптовалют и ICO, так как разрабатывает собственную криптовалюту, для завоевания аудитории, которая до этого даже не слышала о блокчейн. Тем же путем идет Facebook. Павел Дуров со своим Gram пока опережает их, обещая в 2019 году засунуть криптокашелек в каждый мессенджер, однако аудитория Google намного больше 300 миллионов пользователей Telegram и борьба за самую массовую криптовалюту еще впереди.

После выхода на криптовалютную арену транснациональных корпораций, 80% листинга coinmarketcap станет бесполезным, а монеты вечно останутся на кошельках своих адептов. Спекуляция закончится, останутся только реально работающие востребованные технологии, такие как Ethereum, NEO, EOS, Universa, IOTA.

В условиях нестабильности национальных экономических систем, будут появляться экстерриториальные самоуправляемые блокчейн государства, свободные от идеологии и бюрократии. Это станет новой ветвью развития цивилизации, которая долгое время будет существовать одновременно с архаичной цивилизацией гражданина-раба. Блокчейн разделит человечество на два вида, с разным образом жизни и мышления, уничтожив банковскую систему, основанную на порабощении. Новое общество будет базировать свои ценности на основе рациональных целей, объективных потребностей и индивидуальном развитии.